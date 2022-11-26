الوكيل الإخباري - ما الفرق بين الفيلر و حمض الهيالورونيك؟ تسميات عديدة تسمعين عنها، لكن ربما لا تعرفين الفرق تماماً بينها، وإلى أي واحدة أنتِ بحاجة أكثر. هل الفيلر أفضل من هيالورونيك اسيد؟ أو العكس؟ هل الفرق يرتكز على النتيجة أم على مكان الحقن؟ هذه الاسئلة وغيرها التي تدور في ذهنكِ، ستجدين الإجابة عنها في هذا المقال.



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ما هو حقن الفيلر؟



حقن Filler هو إجراء تجميلي غير جراحي من الممكن اللجوء إليه لتحسين مظهر البشرة والجلد، ولا سيما في منطقة الوجه، وقد يتم استخدامه كبديل عن بعض الإجراءات التجميلية الجراحية حيث يرتكز على تعبئة بعض مناطق الوجه مثل الفم، الذقن، الأنف أو غيرها. إضافة إلى ذلك تخلّص هذه الحقن البشرة من بعض العيوب التي قد تتعرّض لها مثل الهالات السوداء، ولها دور كبير في اعادة امتلاء الوجه الطبيعي للوصول إلى بشرة أكثر شباباً، حيوية وخالية من أي تجاعيد.

ما هو حقن حمض الهيالورونيك؟



حقن Hyaloronic Acid هو عبارة عن فيلر لملء البشرة وشدّها. هذه المادة موجودة بشكل طبيعي في الأنسجة الضامة في الجسم، لكنّها مع مرور الوقت تقلّ نسبتها. لذلك، ما إن يتمّ حقن فيلر هيالورونيك اسيد في البشرة، يتمّ تعزيز الكولاجين مرة أخرى، ما يساعد في التخلّص من التجاعيد والخطوط الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الحُقن في زيادة حجم البشرة، منح البشرة ملمساً ناعماً، التقليل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترطيب البشرة. إن فيلر هيالورونيك اسيد يجذب المزيد من المياه، الأمر الذي يساعد في ملء البشرة بشكل طبيعي. من هنا، يمكن حقن الفيلر في الشفاه، حول الفم، الخدين، الفك، الذقن والجبهة، ما يساهم في شد الأنسجة المترهلة وإعادة الشباب إليها من جديد. حقن هيالورونيك اسيد ليس علاجاً دائماً لبشرتكِ، فهو يعطي نتائج مؤقتة تدوم لفترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام.



ما الفرق بين الفيلر وحقن حمض الهيالورونيك؟



ما من فرق! حمض الهيالورونيك هو جزء من تركيبة الفيلر الذي يحقن في البشرة، أي تماماً كما يمكن أن يتكوّن الفيلر من حمض بولي لاكتيك، ممكن أن يتألف من هيالورونيك اسيد. أما إن أردتِ التفريق، فيمكنكِ التفريق بين الأحماض أو المواد التي تدخل في حقن الفيلر مثلاً:



الفرق بين حمض الهيالورونيك وهيدروكسيلاباتيت الكالسيوم: حمض الهيالورونيك هو مادة طبيعية موجودة في الجسم وتعمل على تحفيز الكولاجين في البشرة ويُستخدم في مختلف مناطق البشرة أما كسيلاباتيت الكالسيوم موجود في عظام الإنسان وهو مركب شبيه بالمعادن ويُستخدم بشكل خاص للتخلص من الخطوط الرفيعة والتجاعيد.



الفرق بين حمض الهيالورونيك وحمض بولي لاكتيك: يُستخدم حمض الهيالورونيك على كافة الوجه أما حمض بولي لاكتيك فيُستخدم أكثر للقسم السفلي من الوجه أي الشفاه والخطوط الرفيعة عند الفم.

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