الوكيل الاخباري - تلعب الفيتامينات دوراً أساسياً في تحسين صحتنا، أيضاً لها أهمية كبيرة في الحفاظ على بشرتنا. لكن ما هو الفيتامين المسؤول عن بياض البشرة؟ وما هي فوائده على البشرة؟



الفيتامين المسؤول عن بياض البشرة

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سواء كانت منتجات تجميل أو أقنعة للوجه، فإن فيتامين سي يستخدم بشكل شائع لعلاج مشاكل الجلد المختلفة مثل حب الشباب وفرط التصبغ والبقع الداكنة والخطوط الدقيقة. يوجد بشكل طبيعي في البشرة الطبقة العليا من بشرتك.. حتى الطبقات الداخلية من الجلد تحتوي على هذا المكون.



كيف يفيد فيتامين سي بشرتك؟



يعزز فيتامين سي إنتاج الكولاجين في الجلد. الكولاجين هو ألياف بروتينية تمنح بشرتك القوة وتحافظ عليها متماسكة. مع تقدمك في العمر ، يقل إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي. يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس لسنوات أيضًا إلى تكسير هذا البروتين في بشرتك.



يمكن لفيتامين سي المطبق موضعياً أو ما يسمى السيروم أن يزيد من إنتاج هذا البروتين ، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة. كما أنه يخفف بقع التصبغ ويقلل من الاسمرار عن طريق تثبيط إنزيم التيروزيناز المسؤول عن إنتاج الميلانين الصبغة الموجودة في الجلد.



قد يؤدي تناول فيتامين سي عن طريق الفم إلى تعزيز فعالية واقي الشمس. إنه يسرع عملية شفاء الجسم عن طريق تقليل تلف الخلايا.

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