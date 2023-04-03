ما هي أضرار إكليل الجبل للشعر؟

الوكيل الاخباري - تتمتع زيوت الشعر بمجموعة متنوعة من الفوائد، يمكنها ترطيب فروة الرأس وبصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر وتقليل فرص تساقط الشعر. ولكن هذا ليس كل شيء - فبعض زيوت الشعر لها فوائد علاجية ، حيث تساعد في تلطيف فروة الرأس المتهيجة وتقليل قشرة الرأس. في الأساس ، ستجعل شعرك يبدو أكثر صحة وقوة بشكل عام. لكن ماذا تعرفين عن اضرار إكليل الجبل للشعر؟



أضرار إكليل الجبل للشعر



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بعض الزيوت الأساسية كزيت إكليل الجبل لها مكونات نشطة بيولوجيًا وقد تكون سامة. الزيوت التي تحتوي على تركيزات عالية من الألدهيدات والفينولات قد تسبب تهيجًا للجلد ،ويجب استخدام الزيوت الأساسية التي تحتوي على تركيزات عالية من الكيتونات بحذر عند النساء الحوامل والرضع.



يمكن أن يسبب زيت إكليل الجبل أيضًا التهاب الجلد التماسي التحسسي أو المهيج ، لذا انتبهي إذا لاحظت أي شيء غير طبيعي يحدث مع فروة رأسك أو شعرك. إذا شعرت بأي تهيج ، فتوقفي عن استخدامه.

حتى إذا كنت لا ترين أي آثار جانبية سلبية ، فكوني حذرة من عدد مرات استخدامه، عند استخدامه بكميات زائدة ، يمكن أن يجعل زيت إكليل الجبل الشعر الرقيق يبدو دهنيًا ومثقلًا.



فوائد إكليل الجبل للشعر



لقد ثبت أن إكليل الجبل يحتوي على خصائص كبيرة من مضادات الميكروبات ، ومضادات الالتهابات ، ومضادات الأكسدة ،ومضادة للأورام ، ومضادة للألم ، لذلك ، يمكن أن يعزز نمو الشعر ويمنع التكسر عن طريق طلاء الشعر بالزيوت المقوية.



في دراسة عشوائية ومضبوطة ومزدوجة التعمية أجريت عام 1998 على 86 مريضًا يعانون من داء الثعلبة ، وجد أن مزيج زيت عطري من الزعتر وإكليل الجبل والخزامى وخشب الأرز كان أكثر فعالية من العلاج العادي. في الأساس ، وُجد أن زيت إكليل الجبل له نفس فعالية المينوكسيديل الموضعي ، الذي يعالج الصلع الوراثي ، ولكنه آمن لجميع مرضى تساقط الشعر.



يساعد زيت إكليل الجبل على نمو الشعر من خلال منع تأثيرات DHT ، وهو نوع من هرمون التستوستيرون المسؤول عادةً عن تقلص بصيلات الشعر التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر، إنه يزيد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ، مما يزيد من إيصال الأكسجين والمواد المغذية التي تعزز نمو الشعر.



يمكن أن يقلل أيضًا من تهيج فروة الرأس الناتج عن مشاكل مثل قشرة الرأس لأنه يُعتقد أنه موسع للأوعية ، مما يعني أنه يزيد من تدفق الدم في جلد فروة الرأس. أيضاً يعتقد أن هذه الدورة الدموية المحسنة تساعد في الحفاظ على الشعر في مرحلة النمو ومنع تساقطه.

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