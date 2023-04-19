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الأربعاء، 19-04-2023 11:51 ص

متى استخدم مزيل العرق بعد الليزر؟

العناية-بالبشرة-في-رمضان


الوكيل الاخباري - ترسل جلسات إزالة الشعر بالليزر موجات من طاقة الليزر الآمنة والفعالة إلى عمق بصيلات شعرك، ومع تسخين هذه البصيلات ، تتأثر دورة نموها الطبيعية. يستغرق الأمر أسبوعين ، لكن تلك الشعيرات المستهدفة تتساقط في النهاية من تلقاء نفسها. بعد جلسات إزالة الشعر بالليزر وخاصة تحت الإبط وإن كنت تسألين نفسك متى استخدم مزيل العرق بعد الليزر؟ سنعطيك الإجابة الصحيحة هنا:

هل إزالة الشعر بالليزر مؤلمة؟
من الطبيعي أن تشعري ببعض الانزعاج الطفيف ، كما هو الحال في المناطق الحساسة مثل الإبطين ، لكن لا يجب أن تشعري بالألم. من المفيد وضع كريم مخدر موضعي ، والذي يمكنك الحصول عليه بدون وصفة طبية من الصيدلية المحلية بهذه الطريقة ، يتم تخدير بشرتك تمامًا بحلول موعد موعدك. كبديل ، يمكنك وضع كيس ثلج للحصول على نفس التأثير.

ماذا تفعلين قبل إزالة الشعر بالليزر؟

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يجب حلق المنطقة قبل 24 ساعة من موعدك.


لا تضعي الغسول أو مزيل عرق في يوم موعدك.


ابتعدي عن أشعة الشمس المباشرة لمدة 3 أيام على الأقل قبل موعدك و 3 أيام بعده.


لا تستخدمي مستحضرات التسمير الذاتي أو رش مستحضرات التسمير لمدة أسبوعين على الأقل قبل العلاج لتجنب الإصابة المحتملة.


أخيراً ابقي بدون غسول أو مرطب أو مزيل عرق لمدة 24 ساعة بعد إزالة الشعر بالليزر.


حافظي على المنطقة المعالجة نظيفة وجافة ، إذا استمر الاحمرار أو التهيج ،لا تضعي المرطب ومزيل العرق للإبطين حتى يهدأ الالتهاب.

 

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