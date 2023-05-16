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الثلاثاء، 16-05-2023 01:23 م

متى تنتهي الحموضة عند الحامل؟

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الوكيل الاخباري - وفقًا لدراسة قدمت من عام 2010 ، فإن الارتجاع الحمضي الشديد أو مرض الارتجاع المعدي المريئي يؤثر على حوالي 80٪ من النساء الحوامل. يمكن أن تحدث الحموضة المعوية في أي مرحلة من مراحل الحمل ، ولكنها أكثر شيوعًا خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل. وقد يكون سببها التغييرات الهرموينة خلال الحمل أو الضغط الذي يحصل على المعدة بسبب الجنين.

متى تنتهي الحموضة عند الحامل؟
يجمع معظم الأطباء أن أعراض الحموضة المرتبطة بالحمل يجب أن تختفي بمجرد الولادة، لكن في حال لم تختفي فهذا يعني أن على الحامل مراجعة الطبيب، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم وجود حالات طبية أخرى مسببة للحموضة.

العلاجات المنزلية لحموضة المعدة

بالإضافة إلى الأدوية ، يمكن لأي شخص أن يساعد في علاج ارتجاع الحمض باستخدام العلاجات المنزلية:

الجلوس في وضع مستقيم لمدة 3 ساعات بعد الوجبة

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ارتداء ملابس فضفاضة حول البطن


تجنبي تناول الطعام في غضون 2-3 ساعات من النوم


تناولي وجبات صغيرة


تجنبي الأطعمة الحارة أو الدهنية التي يمكن أن تسبب حرقة المعدة


يجب على النساء الحوامل التحدث إلى طبيبهن قبل تناول أي علاجات طبيعية للحموضة المعوية.

 

يمكن للطبيب المساعدة في تحديد ما إذا كان العلاج فعالًا وما إذا كان آمنًا للمرأة والجنين.

 

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