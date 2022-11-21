مخاطر عمليات التجميل: كل ما يجب أن تعرفيه قبل الخضوع لها

الوكيل الإخباري - العديد من السيدات دخلن غرف عمليات التجميل ظنّاً منهنّ أنهنّ سيخرجن بلوك جديد وجذّاب، لكن للأسف لم يحصل ذلك.

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رغم أن عمليّات التجميل ما زالت تتصدر الحلول التي تلجأ إليها المرأة لتعيد الشباب لبشرتها، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي تحوم حول هذه العمليات.

قبل القيام بأيّة واحدة منها، احرصي على الإستفسار أكثر حول العملية من قبل طبيبكِ حتّى لا تقعي ضحية عمليات التجميل، وانتبهي لاختيار الجرّاح الماهر والمتقن لعمله.







عملية شدّ البطن:



تقوم هذه العملية على إزالة ترسبات الدهون الزائدة في الجسم خصوصاً عند مناطق الأرداف، البطن، الفخذين، الرقبة، الذقن وأعلى وخلف الذراعين وبطة الساق والظهر. هي الأصعب من حيث الأوجاع، وتبقى المريضة حوالي 3 أيام في المستشفى ولا يمكنها مزاولة عملها لشهر. يمكنك تخفيف الألم قليلآً قبل الجراحة، بعد استشارة الطبيب الذي يعطيك حقنة مسكّنة للألم في نهاية الجراحة وذلك لتسهيل عملية الصحو.



عملية شفط الدهون:



العديد من المرضى الذين يجرون عمليات شد البطن أو تجميل البطن يخضعون أيضاً إلى شفط الدهون. هذا الإجراء غالباً ما يتمّ من أجل نتيجة أفضل لإزالة الدهون الزائدة. ينتج أحياناً عن عمليّة شفط الدهون كدمات قد تتسبّب بالألم لمدّة أسبوعين أو 3، ويجب ارتداء مشدّ الجسم لمدة شهر.



عمليات تجميل الانف والوجه:



في ما خصّ عملية تجميل الأنف فهي لا تعتبر مؤلمة، ولكن يتمّ إزالة الجبس بعد 6 أيّام والعودة إلى العمل بعد 10 إلى 15 يوماً. أمّا عمليات شد الوجه، فتتسبّب بوخزات مزعجة، لكن غير مؤلمة، ويمكن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد 7 أيّام، ومعاودة العمل فور إزالة الخيوط أيْ بعد حوالى 12 يوماً. لكن من المفضّل اعتماد بنج موضعي قبل عملية الحقن التي تتمّ لإخفاء التجاعيد وطيّات الأنف.



ما هي المخاطر المرتبطة بالجراحات وعمليات التجميل؟



- بعد عملية شفط الدهون، تصغير الثديين، شدّ الوجه أو تجميل منطقة البطن، من المحتمل حدوث التهاب وريدي أو انسداد رئوي. يمكن الحدّ من المخاطر من خلال ارتداء الجوارب الضاغطة بعد الجراحة، تجنّب الاستلقاء طوال الوقت، واتّباع علاج مضاد للتخثّر.



- إذا كان لديكِ مرونة زائدة في الجلد وتمّ إزالة الدهون بطريقة متفاوتة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تشوّهات في المناطق المحيطة بالعمل الجراحي، عدا أنه قد تزيد نسبة خطورة عملية شفط الدهون على صحّتكِ وحياتكِ إذا كان لديك استعداد للنزيف.



- عمليات شدّ الوجه أو البطن يمكن أن تتسبّب أحياناً بتورّمات، وظهور الندوب، وقد يصل الأمر الى تلف الأعصاب أو قطعها خلال العملية، ما يؤثّر على قدرة المريض على إبراز تعبيرات وجهه المختلفة. هناك أيضاً مخاطر النزيف والعدوى، حتى بعد التئام الجرح كأيّ جراحة أخرى.



- قد ينتج عن عمليات التجميل الإصابة بالحساسية من ادوية التخدير مثل مسكنات الألم وبعض المضادات الحيوية مثل الاسبرين ومرخيات العضلات والانسولين.



- اذا كانت لديك مشاكل في القلب فهذا قد يعرضك للاصابة بالذبحة القلبية بسبب ضغط الدم المرتفع أو تغيرات في نظام دقات القلب.



- الخطر الحقيقي الذي قد يتعرض له المريض أثناء عملية التجميل، فهو خطر الوفاة نتيجة التخدير الخاطئ أو عدم توفّر الأجهزة اللازمة في غرفة العمليّات، أو حدوث جلطات دموية، وموت الأنسجة بسبب عدم كفاية إمدادات الأوكسجين إلى منطقة تشغيلها، خصوصاً في العمليات التي تنطوي على شدّ الوجه، رفع الثدي وشدّ البطن.



ما الذي يجب تجنّبه بعد عمليات التجميل؟



- بعد القيام بأي عملية تجميل، ينصح بتجنّب كل مصادر الحرارة مثل الساونا، والشمس وتفادي تحريك المنطقة التي تمّ حقنها، كي لا تتسرّب المادّة المحقونة قبل أن تثبت في مكانها.



- بعد عملية تكبير الثديين، من المفضّل ألا يتمّ تحريك اليدين كثيراً، وأن يظلّ الكوعان قريبين من الجسم وألا يتمّ حمل أثقال تتعدّى الكيلوغرام الواحد وذلك لفترة أسبوعين، حتى لا تحدث أي تشوهّات في الصدر.



- لا ينبغي تعريض الأنف للماء أو الرطوبة بأي من الأشكال خلال الأيام الأولى بعد عملية تجميل الأنف. فلا ينبغي غسل الوجه إلا باستخدام قطعة من القطن لمسح البشرة. كذلك، لا ينبغي الاستحمام خلال تلك الفترة أو غسيل الشعر.



- لا بد من تجنّب بعض الأنشطة والحركات العنيفة بعد تجميل الأنف لمدة لا تقل عن أسبوعين، لتجنب حدوث نزيف أو مضاعفات خطيرة تؤدي لفشل العملية، كذلك الإمتناع عن الضحك الشديد، مضغ العلكة والطيران. كما ينصح الخبراء بعدم ارتداء النظارات لمدة 6 أسابيع بعد إجراء الجراحة لتجنب الاحتكاك بالأنف.



- بعد عملية شد البطن، من المستحسن التأكد من موازنة السعرات الحرارية مع مستوى نشاطك، عدم تناول الأطعمة المجهزة والمحفوظة، وتجنب الصودا.

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