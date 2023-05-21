مع حلول الصيف.. هذه الزيوت تطرد الحشرات من منزلك

الوكيل الاخباري - مع حلول فصل الصيف، يشكو الكثير من الناس وجود الحشرات المزعجة والمؤذية في آنٍ داخل منازلهم، ويعملون بشتى الطرق والوسائل على إبعادها، من خلال استخدام المبيدات الحشرية ذات الرائحة الكريهة، أو المستحضرات الكيماوية، التي غالباً تحمل بعضاً من الخطورة على صحة الإنسان، أو أنهم يقومون بشراء أجهزة إلكترونية قاتلة للحشرات.



لكن هل فكر أحدنا يوماً في أن هنالك أنواعاً من الزيوت، التي تحمل بين طياتها روائح عطرية جميلة، يمكنها طرد الحشرات من المنزل.



سنذكر لكم بعضاً من أبرز هذه الزيوت، التي ننصحكم بتجربتها، ومشاهدة نتائجها على أرض الواقع:





زيت الليمون:

تشير معظم الدراسات إلى أن الحشرات تكره رائحة الليمون بشدة، وتبتعد قدر استطاعتها عن الأماكن التي تنتشر فيها هذه الرائحة، كما أن عشب الليمون يعد رادعاً قوياً للذباب والبعوض والبراغيث.



ويعد زيت الليمون من الزيوت التي تعرف بأنها طاردة للحشرات، لكنه يحمل خصائص أخرى قد لا يتوقعها الناس، فهذا الزيت يحمل خصائص مبيدة للحشرات، ومضادة للفطريات والالتهابات، كما أنه يعد من الزيوت المطهرة بشكل عام.



ويمكن استخدام زيت الليمون، من خلال خلطه بالماء الدافئ، ثم وضعه داخل بخاخات، ورشه على مداخل النوافذ والأبواب والأماكن التي تنتشر فيها الحشرات، إضافة إلى رشه على أسطح الخزائن والطاولات.





زيت العطرة:

يعرف عدد كبير من الناس زيت العطرة، فهو واحد من أشهر الزيوت في العالم، لكن قد لا يدرك معظمهم خصائصه العظيمة، فهو زيت قادر على مكافحة الحشرات، ويستخدم بشكل كبير في صناعة مبيدات الحشرات الموجودة في الأسواق.



يمتلك هذا الزيت قدرة على طرد الصراصير والذباب والبعوض أيضاً، ويمكن استخدامه عن طريق رشه في المنزل، أو إضافة قطرات منه مع مواد التنظيف، التي تستخدم في تنظيف المنزل بشكل عام.





زيت النعناع:

يعد زيت النعناع واحداً من أهم الزيوت، التي تساعد على أن يكون منزلك خالياً تماماً من الحشرات، وليست الحشرات وحدها، فهو يشتهر أيضاً بكونه يساعد بشكل كبير على تخليصك من الفئران والعناكب، التي تهرب من رائحته.



ويمكن استخدام زيت النعناع، كغيره من الزيوت، من خلال خلطه بالماء، ورشه في أرجاء المنزل، أو أن يتم وضعه بشكل مباشر على بعض قطع القطن، وتوزيعها في المنزل بطريقة لائقة في الأماكن التي تدخل منها الحشرات، وسيمنعها من فعل ذلك.





زيت الخزامى:

يعتبر زيت الخزامى زيتاً عطرياً جميلاً، يفضله كثير من الناس، ويرون أنه أفضل الزيوت التي يمكنهم استخدامها لطرد الحشرات، خاصة أنه يعرف بقدرته على منح الشعور بالراحة والاسترخاء.



وقد استخدم القدماء هذا الزيت، تحديداً، في صد الحشرات، وإبعادها عن أماكن سكنهم، كما أنه يمتلك قدرة على طرد البراغيث والخنافس، ويخفف لدغات البعوض.

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