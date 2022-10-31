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الإثنين، 31-10-2022 01:25 م

موس الحواجب: أفضل طريقة لإستعماله و مخاطره

غعغ87


الوكيل الإخباري - ترتيب الحواجب وإزالة الشعر منها، خطوة جماليّة ضرورية، نادرات هنّ السيدات اللواتي لا يطبقنها. 

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وسائل تنظيف الحاجبين متعددة، منها ملقط الشعر، الشمع، الخيط، وصولاً إلى أداة باتت معروفة منذ بضعة سنوات وهي موس الحواجب.


كثيرات من المدوّنات روّجن لحلاقة شعر الوجه والحواجب من خلال استعمال الشفرة، على أنها طريقة سريعة وفعّالة. من هنا، اخترنا أن نعرّفكِ على الطريقة الأفضل لإستخدام هذه الأداة، لكن من المهمّ أن تكوني على علم أيضاً بمخاطر استعمال موس الحواجب، التي سنكشفها لكِ أدناه، فتابعي القراءة.

 

 



أفضل طريقة لإستعمال موس الحواجب


موس الحواجب هو عبارة عن موس حلاقه لشعر الحاجبين، يأتي على شكل أداة رفيعة، يترأسها شفرة صغيرة من الأعلى. لعدم الحاق الضرر بالحاجبين، إليكِ الطريقة الأفضل لإستعمال أي موس حواجب

 


ضعي كمية قليلة من كريم الحلاقة على الشعيرات الزائدة في الحاجبين.

لا تكثري منه وإلاّ سيغطي الحاجب ومن المحتمل أن تزيلي شعيرات الحاجبين الأساسية


إرفعي الحاجب إلى الأعلى بإصبعكِ، بطريقة تجعل موس الحواجب بعيد عن العين، كي لا تؤذيها.


احلقي شعركِ بإستخدام موس الحواجب، بإتجاه نمو الشعر وليس العكس


تأكّدي مراراً وتكراراً بعد كل مرحلة أنكِ لم تشوّهي شكل الحاجب


في الختام، اغسلي وجهكِ بالماء ولا تستعملي أي مرطّب كي لا تُسدّ المسام في المنطقة المنظفة

 


4 مخاطر لإستعمال موس الحواجب


صحيح أن استخدام موس الحواجب هو عملية سهلة، سريعة وربما فعّالة لتنظيف الحاجبين، إلاّ أنها تحمل عدّة مخاطر، لا يمكن غض النظر عنها، ومنها:

 


1. نمو الشعر بشكل سريع


بعد استعمال موس حلاقة الحواجب، ستلاحظين أن الشعيرات تنمو بشكل أسرع. السبب يعود بكل بساطة إلى كونه يقصّ الشعر، بدل من إزالتها بالكامل.

 


2. نمو الشعر تحت الجلد


استخدام موس الحواجب بشكل مكثّف، يؤدي إلى خشونة الشعيرات واحتمال احتباسها تحت الجلد.

 


3. إسوداد المنطقة المنظّفة


كون موس الحواجب لا يزيل الشعر بالكامل بل يقصه، فإن المنطقة المنظفّة معرّضة لأن يصبح لونها داكن، مع نمو الشعر تحت الجلد و إسوداد لونه، الأمر الذي يضرّ بمظهر الحواجب.

 


4. جرح الحاجبين أو تهيّج البشرة


صحيح أن كل وسائل إزالة الشعر قد تحدث الضرر بالبشرة وتسبب تهيّجها، إلاّ أن استعمال موس الحواجب له عواقب أخطر. من المحتمل أن تجرحي منطقة الحاجبين الحسّاسة، إذا لم تستعملي موس حلاقه بدقّة تامّة. الجرح الذي تسببه الشفرة قد يستغرق وقت طويل لكي يزول، ومن المحتمل ان يترك أثر على البشرة

 

 

 

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