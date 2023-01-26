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الخميس، 26-01-2023 03:40 م

نصائح جمالية لعروس الشتاء

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الوكيل الاخباري - الجلد الجاف والمتقشر شائع بشكل خاص خلال فصل الشتاء، بسبب انخفاض مستويات الرطوبة في الهواء، اعتماداً على المكان الذي تعيشين فيه، قد يكون من الصعب للغاية الحفاظ على رطوبة بشرتكِ على أساس يومي، وإذ كنت تستعدين للاحتفال بزفافك خلال فصل الشتاء، من المهم جداً مواكبة روتين الجمال الذي يسبق يومكِ الكبير.

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جمعنا لكِ أهم نصائح البشرة في الشتاء للمساعدة في تحضير جلدكِ قبل الزفاف، يجب على جميع عرائس الشتاء اتباعها.

نصائح جمالية لعروس الشتاء 

 

 

 

 

 

1 .الحفاظ على ترطيب شفتيكِ 


واحدة من أكبر النصائح لحضور حفل زفاف في فصل الشتاء هي الحفاظ على ترطيب شفتيك، قد يكون من الصعب في أشهر الشتاء تجنب تقشر الشفاه وتشققها، ولكن بخطوات قليلة ستساعدكِ على تحقيق مظهر جميل ليومكِ الكبير، وتشمل الخطوات؛ شرب الكثير من الماء، واستخدام قناع الشفاه في الليل، وترطيب الشفاه بالمرطب المناسب لها على مدار اليوم.

2 .اختيار المنتجات الكريمية 


يجب على عرائس الشتاء التفكير في التحول إلى منتجات الكريم بدلاً من استخدام المساحيق، لماذا؟ يعد الاحتفاظ بالرطوبة أمراً بالغ الأهمية خلال فصل الشتاء، وتساعد الكريمات في المحافظة على رطوبة الجلد. 

 


3 .استخدام كريم اليدين 


غالباً ما نتذكر ترطيب وجهنا وأجزاء أخرى من أجسامنا، لكن يتم نسيان اليدين، ستتباهين بخاتمكِ طوال الليل، وستلتقط صوراً لكِ مع الخاتم، لذا لا بد من تجهيز يديكِ بشكل جيد، تأكدي من تطبيق الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتكِ، واحرصي على تطبيقه يومياً قبل النوم.

 

 

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