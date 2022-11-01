نصائح ذهبية لابتسامة صحية وجميلة

الوكيل الإخباري - يعد الحفاظ على ابتسامة صحية جزءاً حيوياً من الصحة العامة والعافية، وهو أبعد وأكثر أهمية من مجرد فوائد جمالية، حيث يمكن لفمنا أن يؤوي مجموعة من البكتيريا، التي إذا ما تركت لتتفاقم، يمكن أن تسبب لنا مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية.

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تعد العناية بالأسنان عملية رعاية ذاتية. لذا، يجب أن يعلم الجميع أن إعطاء الأولوية لصحة الفم ليست مجرد مسألة تجميلية فقط، بل هي وسيلة هامة وجزء لا يتجزأ من الرعاية الصحية بشكل عام. لذلك، فإن الاستثمار في ابتسامة أكثر صحة له تأثير مهم على الذات، فمن المهم أن تجعلوا من نظافة فمكم أولوية.





فيما يلي أهم النصائح العامة للحفاظ على سلامة الأسنان من قبل دكتور إختصاصي :







1. زيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل كل عام هي بداية جيدة لتحسين صحة الفم والأسنان.





2. شرب الماء: الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم لأجسامنا ككل، فجميع أنظمتنا الحيوية تحتاج للماء لتعمل بشكل فعّال، بما في ذلك فمنا. يؤدي ترك الفم جافاً إلى نشوء البكتيريا، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وتشكيل التجاويف. كما أن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تكون ناجمة عن جفاف الفم، فمن اللازم الحرص على شرب 3 لترات من الماء يومياً.





3. الاستثمار في تقويم أسنانكم: الأسنان المستقيمة أكثر من مجرد ابتسامة رائعة وأكثر من مجرد تجميل، فامتلاك أسنان مستقيمة يمكن أن يفيد في عدة طرق، إذ تعيق الأسنان ذات الاصطفاف غير المنظم التنظيف الفعال للأسنان بالفرشاة، وتجعل الطعام يتراكم بينهما.





4. زيارة أخصائي تقويم الأسنان: من غير المرجح أن تسبب العضة غير السليمة ألما حادا، ولكن من المحتمل جداً أن تسبب مشاكل للأسنان واللثة على الأمد الطويل، وربما حتى لمفاصل الفك.

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