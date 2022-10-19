نصائح لجعل بشرتك وردية...

الوكيل الإخباري - كيف أجعل بشرتي وردية بشكل طبيعي ومن دون مكياج؟ سؤال تطرحه الكثير من النساء ممن يفضلن الحصول على خدود و وجنة متوردة بعيداً عن مستحضرات المكياج. لا سيما أن البشرة الوردية تمنح المرأة إطلالة حيوية ومنتعشة، وتجعل بشرتها تبدو صحية ونضرة. فبدلاً من استخدام المكياج، يمكن اتباع نصائح بسيطة وفعالة تجعل بشرتك وردية بشكل طبيعي، وسنرصدها في هذا المقال بمناسبة أكتوبر الوردي.

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نظام غذائي سليم







إن تناول وجبة جيدة وصحية هو المفتاح للحصول على بشرة صحية و وردية بشكل طبيعي، فاتباع نظام صحي صارم يؤثر سلباً على مظهر البشرة، فيجعلها تبدو باهتة وخالية من الحيوية، لذلك إياكِ أن تفوتي أياً من الوجبات الرئيسية، حيث يجب أن تتناولي ما لا يقل عن 4 وجبات خفيفة وصحية في اليوم: الإفطار، الغداء، وجبة العصر، والمساء. واحرصي على الابتعاد عن اللحوم الحمراء، وعلى تناول السمك وبروتينات الدجاج والحليب قليل الدسم، ومنتجات الألبان، والعدس... إلى جانب ذلك، من الضروري شرب الكثير من الماء خلال اليوم؛ لطرد السموم من الجسم عموماً والبشرة خصوصاً.

تدليك البشرة وترطيبها







إن تدليك البشرة يومياً بحركات دائرية بأطراف الأصابع، وترطيبها بالشكل اللازم باستخدام الكريم المرطب المناسب لنوع بشرتك؛ يساعدانك في الحصول على بشرة وردية ومشرقة بشكل طبيعي، فالتدليك يعزز الدورة الدموية في الجلد، ويمنح الخدود تدفقاً وردياً صحياً بشكل طبيعي، أما ترطيب البشرة فيمنحها مظهراً ندياً مشرقاً ومتوهجاً.





تقشير البشرة







يساعدك التقشير المنتظم للبشرة في الحصول على خدود ناعمة و وردية بشكل طبيعي. مع الحرص على استخدام مقشر بتركيبة خفيفة للغاية؛ تفادياً لتجريد البشرة من الزيوت الطبيعية المفيدة. كذلك، احرصي على عدم المبالغة في فرك البشرة أو تدليكها بحركات قاسية. ومن الأفضل تقشير البشرة مرة واحدة في الأسبوع.

التبييض الخفيف للبشرة





يُسهم التبييض الخفيف للبشرة في الحصول على خدود وردية. وبإمكانك استخدام المكونات الطبيعية لتبييض البشرة، كأن تمزجي ملعقة كبيرة من خل التفاح وثلاث ملاعق كبيرة من الماء. اغمسي قطعة قطن بمحلول الخل والماء، وامسحي بها خديكِ، مع تجنب لمس منطقة العين.

تناول المكملات الغذائية المناسبة





الفيتامين C وE، هما من الفيتامينات الضرورية للتوهج والتورد الطبيعي للبشرة. لذلك، إذا رأيت تشققات على شفتيك أو بشرتك، و أن وجهك أصبح جافاً أكثر من المعتاد؛ فقد يكون ذلك ناتجاً عن نقص هذين الفيتامينين، وبالتالي من الضروري استهلاك الكبسولات كمكملات لهذين الفيتامينين، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص.

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