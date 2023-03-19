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الأحد، 19-03-2023 03:25 م

نصائح للحفاظ على بشرة آمنة من سرطان الجلد

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الوكيل الاخباري - يعتبر سرطان الجلد أحد أهم السرطانات التي يمكن لها أن تصيب الإنسان، وتعود أهميتها لكونها قابلة للشفاء تماماً بنسب عالية في حال تم كشفها وتدبيرها بشكل صحيح في الوقت المناسب.

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وللحفاظ على بشرة آمنة من سرطان الجلد، إليك النصائح:

 


 


• اعتماد التطبيق اليومي للواقي الشمسي، وذلك قبل نصف ساعة على المناطق المكشوفة كالوجه والذراعين.


• يجب الحرص على عدم التعرض لأشعة الشمس ما بين 10 صباحاً و4 مساءً.


• مدة فعالية الواقي الشمسي تتراوح بين 2 و3 ساعات، لذلك لا بد من تكرار الواقي بعد 3 ساعات من التطبيق الأول، خاصة أثناء القيام بأنشطة خارجية.


• الحرص دوماً على فحص جلدك، وفي حال رؤيتك لأي تغير في اللون أو النزف أو ظهور أعراض على الشامات كالحكة أو تغير الحواف فعليك مراجعة طبيب الجلد.

 

 

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