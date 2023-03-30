الخميس 30-03-2023
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الخميس، 30-03-2023 12:21 م

نضارة البشرة في رمضان بخمس خطوات سهلة

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الوكيل الاخباري - يتزامن الشهر الفضيل مع فصل الشتاء هذا العام، ما يعرّض البشرة لأضرار كثيرة إثر قلة السوائل التي تدخل جسمنا وانخفاض درجات الحرارة. لذلك، نظّفي بشرتك باستمرار واعتني بها يومياً في رمضان متّبعةً الخطوات الآتية:

1- لا تهملي منطقة محيط العينين وانتقي لها مصلاً مبتكراً أو كريماً يخلّصك من الهالات السوداء.

2- أكثري من شرب المياه خلال الإفطار لتعوّضي نقصها في جسمك وتمنعي بشرتك من الجفاف.

3- لا تعرّضي بشرتك لأشعة الشمس طويلاً، ولا تنسي تطبيق واقي الشمس المناسب الذي اخترتيه

4- طبّقي على بشرتك كريمات تكون غنية بالزيوت الطبيعية، ولا سيّما بعد غسلها بالماء والصابون.

5- أدخلي إلى وجباتك الفواكه الغنية بالمياه كالبرتقال و البوملي و الجريب فروت...

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