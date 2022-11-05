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السبت، 05-11-2022 10:54 ص

هكذا تعتنين ببشرتك بعد حمام الشمس

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الوكيل الإخباري - أوردت بوابة الجمال "هاوت دي" أن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة بعد الاستمتاع بحمام شمس رائع، وذلك لتهدئتها وتبريدها وترطيبها.

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وأوضحت البوابة الألمانية أنه ينبغي لهذا الغرض استخدام مستحضر العناية المعروف باسم "لوشن بعد الشمس"، حيث إنه يحتوي على مواد مثبطة للالتهابات مثل البانثينول أو آلانتوين أو البيسابولول أو الألوفيرا، كما أنه يحتوي على مواد مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين.

 

 



وللحصول على النتيجة المنشودة، ينبغي تنظيف البشرة جيداً أولاً بواسطة مستحضرات تنظيف لطيفة وبماء فاتر وتجفيفها برفق، ثم تطبيق "لوشن بعد الشمس"، مع مراعاة أن يتم ذلك بعد ساعتين من حمام الشمس على أقصى تقدير.

 

 



ومن المهم أيضاً وضع طبقة كثيفة من اللوشن، لاسيما في الوجه واليدين والكتف والساق وظهر القدم.

 

 

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