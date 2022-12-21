هل الشامبو المزيل للدهون يؤدي إلى الاكزيما ؟

الوكيل الاخباري - حذر بعض الأطباء من استعمال الشامبو المزيل للدهون حيث انه يلحق الضرر بفروة الرأس ويؤدي الى جفافها، ومع كثرة الاستخدام قد يؤدي للإصابة بأكزيما جافة وهي أحد أنواع التهاب الجلد.



وأكد الأطباء أن من الطبيعي أن يصبح الشعر دهني مع مرور الوقت وذلك بسبب افرازات الغدد الدهنية، أما زيادة هذه الافرازات تعود الى التوتر العصبي أو الاضطرابات الهرمونية.

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لذلك إليك كيفية اختيار الشامبو المناسب





شامبو مناسب للشعر الجاف



احرصي على استعمال شامبو يحتوي بتركيبته على خصائص مرطبة تعزز من مرونته، وتحافظ على زيوته الطبيعية.





شامبو مناسب للشعر المجعد



يعتبر الشعر المجعد من أكثر أنواع الشعر هشاشة وعرضة للتقصف. لذا، ينصح باستعمال الشامبو المهدرج والمرطب الذي لا يجفف الشعر كثيراً ويعمل على تليينه.





شامبو مناسب للشعر الدهني



يعاني الشعر الدهني من الإفراط في الزيوت الطبيعية، ما يجعله يبدو لامعاً بشكل لافت. وللحد من لمعانه يجب اختيار شامبو بتركيبة مخففة للزهم.





شامبو مناسب للشعر المصبوغ



يتعرض الشعر الملون أو المصبوغ إلى الجفاف. لذلك، يفضل استعمال شامبو خاص بالشعر المصبوغ الذي يحتوي على خصائص علاجية وفيتامينات تعزز من صحة الشعر.

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