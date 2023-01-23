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الإثنين، 23-01-2023 11:00 ص

هل الفازلين يطول الرموش؟

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الوكيل الاخباريالفازلين هو مرطب انسداد يمكن استخدامه بفعالية على الجلد الجاف والرموش. يمكنه أن يجعل الرموش تنمو بشكل أسرع أو أطول ، ويمكنه أن يرطبها ، مما يجعلها تبدو أكثر كثافة ورشاقة.

تاريخ الفازلين

علامة تجارية عالمية، أنشأت في ستينيات القرن الماضي وأصبحت معياراً للعناية بالبشرة منذ ذلك الحين. الفازلين هو مزيج غني من الشموع الطبيعية والزيوت.

فوائد الفازلين

 
هناك فوائد جمالية عدة للفازلين، ويمكن استعماله كمثبّت للعطور على الجسم، كذلك يعمل على ترطيب البشرة ويمنعها من الجفاف. لكن ما هي فوائد الفازلين على الرموش؟

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جفاف العين

تتمثل احدى قوام الفازلين بأنه قادر على حبس الرطوبة في الجلد. وتتفاعل البشرة الجافة معه بشكل جيد. لذلك يجعل الفازلين رموشك لطيفة ورائعة، وهو جزء من روتين علاجي موصى للمصابين بجفاف العين.

مريح للعين

الفازلين لطيف للغاية على البشرة لأن تكونيه صحي وغير مضرّ. وهو خيار ترطيب للاشخاص ذوي البشرة الحساسة أو الذين يعانون من الاكزيما أو مشاكل الجفن مثل الالتهاب. لذلك يمكن استعمال الفازلين بكل طمأنينة وعدم الخوف منه.

يمنع تكسر الرموش

عند استعمال الفازلين بإعتدال طبعاً، فإنه يجعل رموشك أكثر صحية. يرطب الفازلين رموش العينين ويمنع تكرسها. لذلك تبدو الرموش أكثر امتلاءً وأطول وأكثر لمعاناً بينما تزداد قوتها.

عدة استعمالات

للفازلين عدة استعمالات، فهو يرطب بشرتك ورموشك، ولكنه أيضاً يزيل المكياج عن العينين والوجه.

قبل وبعد الماسكارا

قد تفضّل بعض النساء وضع الفازلين على الرموش قبل استخدام الماسكارا فوقه، لان الفازلين يجعل الماسكارا سريعة وسلسلة أكثر مما يؤدي الى تغطية أفضل. الفازلين يعطي كثافة للرموش ويبرز جمالهما. ضعي الفازلين يومياً على رموشك، وستلاحظين الفرق في فترة قصيرة.

استخدام الفازلين للرموش

أحضري ماسكارا قديمة، قومي بتنظيف فرشاتها بمنشفة ورقية. باستخدام المنشفة الورقية ، امسحي شعيرات عصا الماسكارا. عقمي العصا القديمة بواسطة الماء أو الكحول الطبية، اغسلي وجهك ونظفيه ثم طبقي الفازلين على رموشك بواسطة العصا بحركة خفيفة وناعمة لتمشيط الرموش بشكل مثالي.

 

 

 

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