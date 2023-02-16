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الخميس، 16-02-2023 02:53 م

هل الفازلين يغمق الحناء؟

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الوكيل الاخباري - هناك دائمًا علاجات منزلية تعمل بطريقة سحرية ، خاصة للعناية بالبشرة أو العناية بالجسم. هنا أيضًا ، سنناقش بعض النصائح التي يمكنك تجربتها في منزلك وتجعل الحناء أكثر قتامة وتستمر لفترة أطول على يديك.

هل يساعد الفازلين الحناء على أن تصبح أغمق؟

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يستخدم الفازلين في إبقائها الحناء أغمق وتدوم لفترة أطول. تأكدي قبل الذهاب إلى النوم ، ضعي الفازلين على رسومات الحناء على يديك بمجرد أن يجف. اتركي الفازلين طوال الليل لحماية لون الحناء وجعله أغمق.

نصائح لجعل الحناء أغمق

 

 


اتركيه لفترة أطول

قبل جلسة الحناء ، تأكدي من نظافة بشرتك وتجنبي استخدام أي غسول أو زيت. بمجرد الانتهاء من التطبيق ، يُنصح دائمًا بترك الحناء المبلل لمدة 6 ساعات على الأقل. في الواقع ، إذا كنت ترغبين في الحصول على أفضل لون - مثل أفضل الألوان ، اتركي الحناء من دون ملامسة الماء لليلة واحدة . يمكنك لف قطعة قماش أو نايلون حول يدك قبل أن تنامي ، وستستمتعيت بالتأكيد باللون الغامق. يوصى بتركه لفترة طويلة لأنك تسمح لبشرتك بإكمال عملية الأكسدة. كلما زادت كمية الحناء التي تدخلها عملية بشرتك الطبيعية ، كان ذلك أفضل.

احمي الحناء

لا أطباق ، لا غسيل ، لا شيء - عند وضع الحناء ، فقط اجلسي واسترخي. نعلم أن الأمر قد يكون محبطًا ، فترك الحناء على يديك لمدة 6 ساعات متتالية أو بين عشية وضحاها - قد يكون الأمر صعبًا.لكن هذا هو ما يجب أن يكون عليه الأمر. نظرًا لأن مكونات الحناء لا تحتوي على أي مواد كيميائية ، فإن عملية التغميق تستغرق بعض الوقت. يمكنك حماية الحناء بشريط لاصق أو حقيبة تسوق أو أي قطعة قماش غير مستخدمة في منزلك.

أضيفي القهوة إلى الحناء


إليك وصفة ممتعة ، استخدمي القهوة السوداء كسائل بدلاً من الماء لإضافة المزيد من الاتساق إلى الخليط. تميل القهوة إلى خلق ظل أغمق ، ونحن نوصي به دائمًا لمجموعة صبغات الشعر الخاصة بنا. ولكن قبل تطبيقه ، تأكدي من إجراء اختبار التصحيح.

 

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 هيا

 




 

 


 

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