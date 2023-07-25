هل النوم بشعر مبلل سيئ؟

الوكيل الاخباري - في حال كنتِ ممن يحببن الاستحمام ليلاً، وأخذ دش ساخن قبل النوم، فإنه من المؤكد أنكِ توجهت إلى الفراش بشعرٍ مبلل، ونمتِ به، خاصةً في حال كنتِ مجهدةً بعض الشيء، وكل ما تريدينه هو النوم والاستلقاء على سريرك.

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ورغم أن النوم بشعر رطب ليس نهاية العالم، فإنه إذا تحول إلى عادة ليلية، فيمكن أن يسبب لكِ مشاكل أكثر مما تتخيلين، حيث يمكن أن تؤدي الرطوبة إلى مشاكل صحية لفروة الرأس، مثل: التهيج والرائحة وقشرة الرأس، بالإضافة إلى تلف الشعر، لهذا السبب يوصى عمومًا بعدم النوم بشعر مبلل.



ويعود السبب في ذلك إلى أنه في حالة النوم على الوسائد بشعرٍ رطب، فإن القماش سيعمل على حبس الرطوبة في فروة رأسك بدلاً من أن تتبخر وتجف، ما يجعلكِ تستيقظين في صباح اليوم التالي بشعر رطب بعض الشيء، رغم مرور تسع ساعات على الاستحمام.



ماذا يحدث عند النوم بشعر مبلل؟

كما ذكرنا، سابقاً، إن تعريض فروة رأسك لساعات من الرطوبة يمكن أن يؤدي إلى تهيج وقشرة الرأس والرائحة، حيث إن البيئات الرطبة أرض خصبة لتكاثر الميكروبات، بما في ذلك: البكتيريا والخميرة، وإلى جانب الشعور بالحكة، فإنكِ قد تلاحظين أيضاً وجود رائحةٍ كريهة في الشعر.



وهذا الخلل يساهم في ظهور قشرة الرأس أيضاً، كما يؤكد أطباء الجلدية، حيث تعمل الرطوبة المستمرة على تعطيل التوازن الطبيعي لفروة رأسك، ما يجعلها جافة ومتقشرة، أضيفي إلى ذلك حقيقة أن العديد من أغطية الوسائد تحتوي على الأوساخ والزيوت والبكتيريا، وحتى الفطريات.



علاوةً على ذلك، إن الشعر المبلل يكون أكثر عرضة للتكسر، وهذا هو السبب في أن النوم بشعر رطب يجعله أكثر عرضة للتلف، لذا فكرّي في الأطراف المتقصفة والتجعد.



كيف تنامين بشعر مبلل؟

إذا كان عليكِ الذهاب إلى النوم بشعر رطب، فهناك طرق عدة للتغلب على الآثار الجانبية السلبية المرتبطة بهذا الأمر،. على سبيل المثال، قومي - بعد الاستحمام - بتجفيف شعرك بلطف بالمنشفة قدر الإمكان للتخلص من القطرات الزائدة.



والأفضل من ذلك، امنحي فروة رأسك دفعة سريعة باستخدام مجفف الشعر، مع التركيز على تجفيف فروة الرأس والجذور كطريقة لمنع تراكم البكتيريا. بعد ذلك، ضعي منشفة نظيفة على وسادتك، إذ قد تساعد الطبقة الإضافية في امتصاص الرطوبة الزائدة.



واعتماداً على نوع شعرك وأهدافك، من الممكن أيضاً النوم مع شعر رطب في غلاف أو ضفيرة، للحد من الاحتكاك والأضرار التي تسببها الوسائد، ويمكنك أيضاً تجربة تقنية تصفيف دون حرارة، مثل أدوات تجعيد الشعر، لحماية خصلاتك أثناء الغفوة.



ويوصي بعض الخبراء باستخدام البلسم البخاخ، الذي يترك على الشعر للمساعدة في منع الضرر.



وخلاصة القول إنه في حين من المغري الاستحمام بماء دافئ، والاستلقاء للنوم فوراً، إلا أن هذه العادة لا تجعل شعرك وفروة رأسك سعيدين.