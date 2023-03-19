الأحد 19-03-2023
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الأحد، 19-03-2023 03:00 م

هل تريدين بشرة زجاجية؟ جربي أمصال تحتوي هذه المكونات

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الوكيل الاخباري - من كريمات BB إلى الأمصال والأقنعة الورقية، توصل الكوريون إلى أفضل الأشياء التي يمكن أن تحقق العجائب لبشرتكِ، السبب في أنهم موضع تقدير كبير في عالم العناية بالبشرة هو جلدهم الذي لا يشوبه شائبة.

بالفعل الجينات لها دور كبير في ذلك، لكن أسلوب العناية بالبشرة والروتين اليومي يلعب دور أيضاً في تحقيق هذه البشرة الزجاجية التي نتمناها جميعاً، وإذا كنتِ تحلمين بالحصول عليها، فاتبعي استخدام هذه المكونات

مكونات العناية بالبشرة من اجل بشرة متوهجة ومشرقة:

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1 . صمغ النحل

لا يعرف الكثير من الناس عن هذا المكون المُذهل ولكن هناك مجموعة من الفوائد التي تجعله مقاتلاً قوياً للأضرار الضوئية، كما أنه يحارب نمو البكتيريا والجذور الحرة التي تبقي حب الشباب والبلادة والحساسية بعيداً، صمغ النحل هو عامل مضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للفيروسات ينعم البشرة ويقويها أيضاً، كما أنه رفيق سفر ممتاز لتجديد شباب البشرة الباهتة والمتعبة.

2 . جذر عرق السوس

هل سئمت من البحث عن المكونات التي يمكن أن تساعدكِ على تجنب البقع الداكنة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإن جذر عرق السوس هو الحل لكِ، لأنه يساعد في منع البقع الداكنة وإعطاء بشرتك توهجًا، ويعتني المحتوى العالي من فيتامين ج والريتينويد والنياسيناميدات في جذر عرق السوس بالجلد من الداخل إلى الخارج.


3 . فطر تريميلا

يعرف هذا المكون القوي أيضاً باسم الأذن الفضية، وهو أيضاً مرطب فائق، ثبت أن هذا الفطر الصالح للأكل فعال في تحسين بشرتكِ وإبطاء علامات الشيخوخة، يحتوي فطر تريميلا على مضادات الميكروبات والفيروسات، مما يجعله الخيار الأمثل لحب الشباب والبشرة المعرضة للجفاف.

4 . تشو

فاكهة الحمضيات ذات الرائحة الحلوة، تشو غنية بفيتامين ج، ويمكن أن تحقق العجائب للأشخاص ذوي البشرة الباهتة، أنه خفيف الوزن ولكنه يقوم بعمل أكثر فعالية من منتجات فيتامين ج التقليدية .


5 . عشب النمر

يعرف هذا المكون السحري الكوري أيضاً باسم عشب النمر أو gotu kola أو البنيويرت الآسيوي، وهو غني بمضادات الأكسدة، حيث يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة، ويقلل من الشوائب دون ترك أي ندوب وراءه، ويسرع من إصلاح خلايا الجلد، كما أنه غني بالأحماض الأمينية المرطبة ويتحكم جيدا في الزيت، ويبقي البشرة ممتلئة المظهر في جميع الأوقات، مقابل طبيب الأمراض الجلدية .

 

 

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