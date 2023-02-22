هل تشعرين بالدوار بعد تناول الطعام؟.. إليك التفسير

الوكيل الاخباري - عادة يشعر الناس بالدوار عندما لا يأكلون الطعام لفترة طويلة بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، لذلك، عندما تبدئين في الشعور بالدوار بعد تناول وجبة أو وجبة خفيفة، قد يكون من المربك بعض الشيء فهم الموقف.

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يتم تناول بعض الأدوية لحالات مثل انخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض ضغط الدم والسكري، وفي بعض الحالات يمكن أن يحدث ذلك بسبب بعض المشاكل الطبية أو الحساسيات.



لماذا تشعرين بالدوار بعد تناول الوجبات؟



قد تحدث الدوخة أو الدوار المؤقت بعد الوجبة لأسباب عدة، حتى الوقوف بسرعة كبيرة بعد الجلوس لفترة طويلة جداً يمكن أن يجعلك تشعرين بالدوار. كذلك، تؤدي التغيرات المفاجئة في مستويات السوائل وتدفق الدم إلى إصابتك بدوار مؤقت، بينما يأتي الشعور بالدوار بعد الوجبة بسبب حالة تسمى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، وهذه الحالة أكثر شيوعاً لدى كبار السن وتسبب الدوار المفاجئ والسقوط.



وعادة تحدث عندما يكون هناك تحول في الدم من الدماغ والجسم إلى الأمعاء للمساعدة على الهضم، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.



كما أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، بما في ذلك الشيخوخة وبعض الأدوية (مثل مدرات البول) واضطرابات الجهاز العصبي اللاإرادي وأمراض مثل مرض باركنسون.



وانخفاض ضغط الدم بعد الأكل هو حالة مؤقتة، ولكن قد يكون له عواقب كارثية إذا انخفض ضغط الدم بشكل كبير، والتأثير الجانبي الأكثر ضرراً لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل هو الإغماء، بينما في الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى السكتة الدماغية.





كيف تتعاملين مع انخفاض ضغط الدم بعد الأكل؟







لا يوجد علاج لانخفاض ضغط الدم بعد الأكل، ولكن إليكِ بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع المشكلة:



1. تناول الماء قبل الوجبات

يجب تناول 200 مل على الأقل من الماء قبل 30 دقيقة من وجبتك.



2. حجم الحصة

تناول وجبات الطعام في أجزاء أصغر، يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى انخفاض ضغط الدم بعد الأكل أكثر من الوجبات الصغيرة.

حاولي تناول من 6 إلى 7 وجبات أصغر بدلاً من تناول 3 وجبات رئيسية كبيرة لتجنب مثل هذه المضاعفات.



3. الجلوس

إذا كنتِ تشعرين بالدوار بشكل متكرر بعد تناول الوجبات، فحاولي الجلوس أو الاستلقاء لبعض الوقت بعد تناول الطعام للتعامل مع انخفاض ضغط الدم بعد الأكل.



4. النظام الغذائي المتوازن هو المفتاح

تناولي نظاماً غذائياً متوازناً يتضمن جميع العناصر الغذائية الأساسية، يجب عليك تضمين الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية والبروتين والألياف.

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