هل جرّبت حيلة استعمال النشا بدلاً من البودرة لتثبيت الكونسيلر؟

الوكيل الاخباري - نتحدّث دائماً عن التجدّد المستمرّ والمتواصل في عالم الجمال، وكأنّ الأمر أشبه بقطار يسير بسرعة فائقة متوقفّاً عند محطات من دون أن تكون له وجهة نهائية محدّدة. ففي هذا المجال، لا حدود لأي شيء... لا حدود للإبداع، لا حدود للابتكار، لا حدود لاختراع الخلطات الطبيعية، لا حدود لاختراع الحيل...



لا حدود للحيل؟ نعم! أوليس موقع تيك توك خير مثال على ذلك؟



فمنصة التواصل الاجتماعي هذه تسلّط في كل مرّة الضوء على حيلة جمالية جديدة، فيبدأ الكل بتجربتها. فإمّا تكون بالفعل جيّدة ونستمرّ في استعمالها في حياتنا اليومية، أو تكون نتائجها مبالغ فيها فنتخلّى عنها وننساها على الفور.



وبعد حيلة استعمال قلم الشفاه لمكياج العيون أو حيلة رسم النمش بالحنّة على الوجه وغيرهما الكثير، الجميع مشغول بحيلة استعمال النشا بدلاً من البودرة الحرة لتثبيت الكونسيلر.





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في الواقع، الحيلة بسيطة للغاية. حين ننتهي عادةً من وضع الكونسيلر تحت العيون لإخفاء الهالات السوداء وتعزيز إشراقة هذه المنطقة من الوجه، نبادر إلى استعمال البودرة الحرّة. ولكن، بدلاً من البودرة هذه المرّة، جرّبي النشا.

افتحي علبة النشا وأخرجي منها كمية قليلة إلى الغطاء، تماماً كما كنت تفعلين مع البودرة. ثم، بواسطة اسفنجة المكياج المبلّلة الخاصة بك، وبعد تغميسها بالنشا، ابدئي بالتربيت تحت العين أي على منطقة تطبيق الكونسيلر من الداخل إلى الخارج.



ستلاحظين كيف تمتصّ البشرة بسرعة النشا وكيف يساعد هذا المكوّن في امتصاص الزيوت، ليعكس سحنة صافية وخالية من اللمعان وكأنّك استعملت لها فلتراً معيناً.



ولو رغبت في تجربة هذه الحيلة والاستفادة منها، ننصحك أولاً بتجربة كمية قليلة من النشا على بقعة من يدك لتتأكّدي من أنّك لا تعانين من أي حساسية. كما وتأكّدي دائماً من إفراغ الكمية التي تحتاجين إليها من النشا على غطاء العبوة، أي لا تغمّسي الاسفنجة المبلّلة داخل كامل العلبة عند الاستعمال.



ولو كانت بشرتك جافة، لا ننصحك باستعمال النشا بدلاً من الكونسيلر لأنّك ستعزّزين جفافها ولن تحصلها على اللوك النهائي الذي ترغبين فيه.

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