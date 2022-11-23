هل حمض اللاكتيك مفيد لفروة الرأس ؟ إليك الدليل الكامل

الوكيل الإخباري - هل جرّبتِ يوماً حمض اللاكتيك على شعركِ؟ هذا الأسيد هو واحد من أحماض ألفا هيدروكسي، الذي لا يُستخدم على بشرة الوجه فحسب، بل على فروة الرأس أيضاً. ما أهمّية حمض اللاكتيك على الشعر؟ ما هي فوائده؟ وكيف تستخدمينه؟ كلّ الأجوبة عن هذه الأسئلة تجدينها في هذا الدليل الكامل.



ما هو حمض اللاكتيك؟

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هو نوع من احماض الفا هيدروكسي، القابل للذوبان في الماء. حمض اللاكتيك مستخرج من الحليب، ويعمل على سطح البشرة مباشرة.





لماذا يحتاج الشعر إلى حمض اللاكتيك؟



تحتاج فروة الرأس إلى تقشير لطيف من أجل التخلّص من الأوساخ الناتجة عن الملوّثات، و اللاكتيك اسيد هو واحد من أفضل المقشرات الكيميائية. هذا الحمض هو أحد أحماض ألفا هيدروكسي التي تساعد في التقليل الزيت على فروة الرأس، ممّا يؤدّي إلى تقليل دهون الشعر.





ما هي فوائد حمض اللاكتيك على الشعر؟



يزيل الخلايا الميّتة من فروة الرأس



يقلّل من تعداد الأنزيمات، ممّا يسهل عملية تساقط الشعر الطبيعي



تحفيز دوران الخلايا في فروة الرأس، بفضل إزالة الخلايا الميّتة



التقليل من فرص تكوين ونمو الخميرة مثل Malassezia furfur التي تساهم في ظهور قشرة الرأس.



المحافظة على صحة فروة الرأس وتغذيته



المحافظة على توازن درجة الحموضة في فروة الرأس



الحدّ من عدوى بصيلات الشعر مثل التهاب الجريبات



كيف تستخدمين حمض اللاكتيك على الشعر؟



للحصول على منافع حمض اللاكتيك، اختاري منتجات عناية بالشعر تحتوي على هذا الاسيد.





ما هي أهمّ النصائح عند استخدام حمض اللاكتيك على الشعر؟



إذا كنتِ تستخدمين حمض اللاكتيك للمرة الأولى، فقومي بوضع كمية صغيرة منه على فروة الرأس لتتحقّقي من ردّ الفعل التحسسي.



استخدمي هذا الأسيد باعتدال حتى لا تؤذي فروة رأسكِ. كما أن الإفراط في اللجوء إليه سيؤدي إلى الجفاف، الحكة والبهتان.



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