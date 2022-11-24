هل سمعت عن فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة ؟

الوكيل الإخباري - صحيح أنّ تجربة المنتجات التي تقدّمها مختلف العلامات التجارية أمر ممتع بالنسبة إلى كل امرأة منّا، إذ نتشوّق في كل مرّة في التعرّف على الماركات الجديدة التي تدخل أسواقنا كما وإلى المنتجات الجديدة التي تبتكرها العلامات كل حين وآخر.



ولكن، في المقابل أيضاً، يروق لكثيرات منّا التعرّف على مكوّنات طبيعية نجدها أحياناً في منازلنا ومطابخنا وتكون مفيدة إمّا لبشرتنا وإمّا لشعرنا. ومن هذه المكوّنات، نحضّر خلطات مختلفة تلبّي احتياجات جمالية كثيرة.



ومن المكوّنات الطبيعية التي سبق وتعرّفنا مثلاً على فوائدها، نذكر الأفوكادو و الألوفيرا أو الصبّار والأناناس والقهوة وغيرها....



هذا بالإضافة طبعاً إلى الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو كما وزيت شجرة الشاي.





زيت شجرة الشاي... ما هو؟



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في الواقع، يُسمّى زيت شجرة الشاي أيضاً زيت البلقاء وهو يُستخرج من أوراق شجرة الشاي ويتراوح لونه بين الأصفر الباهت والشفاف. ويُعرف هذا الزيت بقدرته على علاج مشاكل الجهاز التنفّسي البسيطة ومنها التهاب الشعب الهوائية والسعال وسيلان الأنف وحتّى الهالات الأصعب مثل الربو، وهذا ما كانت قد أكّدته أكثر من دراسة علمية واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتميّز زيت شجرة الشاي بخصائص مضادة للفيروسات كمكافحة الأمراض الشائعة والمعدية مثل جدري الماء...



أمّا ما يهمّنا اليوم أكثر من سواه، فهو فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة. وسنعدّدها لك في ما يأتي:





فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة



علاج جفاف البشرة والمشاكل الناتجة عنها: يمكن استعمال هذا الزيت من أجل معالجة جفاف البشرة والحدّ من أعراضه كالحكّة والتهيّج. ولذلك، يمكنك مثلاً إضافة بعض القطرات منه إلى الكريم المرطّب الذي تستعملينه في العادة.



الحد من إفراز الزيوت في البشرة الدهنية: لا تتفاجئي بقدرة زيت شجرة الشاي على التحكّم بإفرازات الزيوت داخل البشرة الدهنية، وهذا ما يحدّ بالتالي من مشكلة حب الشباب.



تنقية البشرة والمساعدة في تنظيفها: يضمن زيت شجرة الشاي تنقية البشرة وتنظيفها من العمق، وهذا ما يحدّ بالتالي من ظهور العيوب والشوائب عليها.



تهدئة الالتهابات: يساعد هذا الزيت في علاج التهابات البشرة على اختلافها، ويظهر فعالية عالية في هذا الإطار.



تلطيف البشرة: بفضل قدرته على علاج الالتهابات، يساعد الزيت في تلطيف البشرة وتحسين مظهرها الخارجي.



المساعدة في الحد من حب الشباب: يتميّز زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات، ويساعد بالتالي على حلّ مشكلة البثور وحب الشباب التي تزعج كثيرات منّا.



محاربة الشيخوخة: يمكنك الاستفادة من قدرات زيت شجرة الشاي لتحافظي على شباب بشرتك وتمنعي ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد قدر الإمكان.



نصائح لاستخدام زيت شجرة الشاي



يمكنك ببساطة مزج زيت شجرة الشاي مع أي زيت طبيعي آخر، ثم تطبيقهما معاً لترطيب بشرتك من العمق.



ننصحك بتجربة الزيت على منطقة صغيرة من الجلد، للتأكّد من أنّك لا تعانين من أي حساسية عليه.



تأكّدي من وضع الزيت على بشرة نظيفة جداً.



طبّقي الزيت بقطنة وليس بأصابعك.



يمكنك مزج زيت شجرة الشاي مع الكريم المرطّب الخاص بك لتعزيز فعاليته في الحماية من الجفاف.



خلطات للبشرة بزيت شجرة الشاي



ماسك محاربة الشيخوخة



الخلطة: ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا، نصف حبة خيار، نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد، نصف ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي



مدة التطبيق: 20 دقيقة



ماسك علاج حب الشباب



الخلطة: ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان المطحونة، ملعقة كبيرة من اللبن، 3 قطرات من زيت شجرة الشاي، القليل من العسل



مدة التطبيق: 15 دقيقة، بعد دقيقتين من التدليك المتواصل في البداية



ماسك البشرة الدهنية



الخلطة: ملعقة صغيرة من خل التفاح، 3 قطرات من زيت شجرة الشاي



مدة التطبيق: 7 دقائق



ماسك علاج ندوب البشرة



الخلطة: ملعقة كبيرة من صودا الخبز، 3 قطرات من زيت شجرة الشاي، كمية كافية من المياه للحصول على عجينة متماسكة.



مدة التطبيق: 3 دقائق

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