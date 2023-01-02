الوكيل الاخباري - إذا كنت حامل فمن المحتمل أنك تراقبين كل علامة وأعراض تعاني منها لمعرفة ما إذا كانت ستعطيك فكرة عن جنس طفلك. في حين أنه من الممتع القيام بذلك فلنتعرف هل ظهور الحبوب في الوجه من علامات الحمل ببنت؟



حب الشباب أثناء الحمل

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إذا بدأت بشرتك تتفجر بحب الشباب ، فربما تتوقعين فتاة. على الأقل هذا هو الاعتقاد الشائع: "الفتيات الصغيرات يسرقن جمالك".



لكن الحقيقة أنه غالبًا ما يتم إلقاء اللوم على الأطفال الإناث ، مثل حب الشباب وزيادة الوزن ، في حين أن كلاهما في الواقع شائع في الحمل بغض النظر عن جنس طفلك.









تغيرات الجلد خلال الحمل



التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل ستجعل الثدي والمنطقة المحيطة بهما أكثر قتامة. قد يصبح لون بشرتك أغمق قليلاً ، إما على شكل بقع أو في كل مكان. قد تصبح الوحمات والشامات والنمش داكنة أيضًا. تظهر على بعض النساء خط داكن أسفل منتصف معدتهن ، يسمى "لينيا نيغرا". سوف تتلاشى هذه التغييرات تدريجياً بعد ولادة الطفل ، على الرغم من أن ثدييك قد تظل أغمق قليلاً.



إذا كنت تتعرضين لأشعة الشمس أثناء الحمل ، فقد تحترقين بسهولة أكبر. احمِ بشرتك باستخدام واقي شمسي جيد عالي العوامل ولا تبقي في الشمس لفترة طويلة.

يمكن أن يزداد نمو الشعر أيضًا أثناء الحمل ، وقد يصبح شعرك أكثر دهونًا. بعد ولادة الطفل ، قد يبدو الأمر كما لو كنت تفقدي الكثير من الشعر ولكنك ببساطة تفقدي الشعر الزائد. تظهر على بعض النساء الحوامل بقع داكنة غير منتظمة على الوجه بشكل أكثر شيوعًا على الخدين العلوي والأنف والشفتين والجبهة.

وهذا ما يسمى "الكلف". كما يُعرف أحيانًا باسم "الكلف" أو "قناع الحمل". يُعتقد أن الكلف ناتج عن تحفيز الخلايا المنتجة للصبغة بواسطة الهرمونات الجنسية الأنثوية بحيث تنتج المزيد من صبغات الميلانين عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس. تصاب بعض النساء بهذه البقع عند تناول موانع الحمل الفموية.

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