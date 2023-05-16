الوكيل الاخباري - لقد أظهر العلم أن النوم ضروري لجميع أنواع وظائف الجسم الحيوية ، بالإضافة إلى استعادة الطاقة والسماح للدماغ بمعالجة المعلومات الجديدة التي أخذها أثناء اليقظة. بدون قسط كافٍ من النوم ، من المستحيل التفكير بوضوح ، والاستجابة بسرعة ، والتركيز ، والتحكم في العواطف. يمكن أن يؤدي نقص النوم المزمن إلى مشاكل صحية خطيرة.



ما الذي يجعلك تشعرين بالنعاس أثناء الحمل؟

من الشائع الشعور بالتعب أكثر من المعتاد خلال الثلث الأول والثالث من الحمل. في الثلث الأول من الحمل ، يزداد حجم الدم ومستويات البروجسترون. هذا يمكن أن يجعلك تشعرين بالنعاس. بحلول الثلث الثالث من الحمل ، يمكن أن يؤدي حمل وزن الطفل الزائد والقلق العاطفي من الولادة الوشيكة إلى التوق لقضاء بعض الوقت الإضافي في السرير. بالإضافة إلى هذه التغيرات الهرمونية والفسيولوجية ، قد لا تحصلين على نوم جيد. يمكن أن تؤدي المضايقات المرتبطة بالحمل ، بالإضافة إلى زيادة مستويات التوتر والقلق ، إلى ليالي مضطربة. قد يجعلك هذا تشعرين بمزيد من التعب أثناء النهار أو اشتهاء القيلولة.



هل كثرة النوم للحامل يحدد نوع الجنين؟

لا يستطيع الأطباء تحديد جنس الجنين إن كان ذكرًا أو أنثى إلا بعد مرور فترة معينة من الحمل وغالبًا لا تقل عن ثلاثة أشهر ، غير أن عجلة المرأة لمعرفة جنس مولودها جعل هناك بعض الطرق التقليدية التي تتبعها المرأة كي تعرف جنس مولودها ، ومن بين تلك الأمور غير المؤكدة علميًا هو كثرة النوم ، وقد ذُكر أن المرأة التي تميل إلى النوم لفترات كثيرة عن المعتاد وخاصةً في حملها الأول ؛ فإنها بذلك تكون حامل في مولود ذكر ، وعلى الرغم أن ذلك غير مؤكد من الجهة العلمية إلا أن الكثير من الأمهات اللاتي حدث معهن ذلك أكدن على وجود هذه النظرية ، والتي قد لا تحقق بالطبع في بعض الحالات.



ما المقصود بكثرة النوم أثناء الحمل؟

لا يعتبر مفرطًا إلى حد ما ، ويعتمد أيضًا على احتياجات وعادات نومك النموذجية. ويختلف مقدار النوم الضروري لصحة جيدة حسب العمر. يُنصح بالنوم بين 7 و 9 ساعات يوميًا للنساء حوامل. إذا وجدت نفسك تنامين بشكل روتيني لمدة تزيد عن 9 إلى 10 ساعات متواصلة وتحصلين على نوم جيد ، فقد تكون هذه علامة على أنك تنامين بشكل مفرط. ومع ذلك ، إذا استيقظت عدة مرات أثناء الليل أو كنت تعانين من اضطراب في أنماط النوم ، فقد تحتاجين إلى قضاء وقت أطول في الفراش مستريحة أكثر من المعتاد.

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