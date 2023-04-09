هل كريم الأساس لديك خفيف جداً؟.. 5 طرق لإصلاحه!

الوكيل الاخباري - هل تعتقدين أنكِ وجدت درجة كريم الأساس المثالية في المتجر، وعندما تعودين للمنزل تكتشفين غير ذلك؟ في حين أن معظم الأسس قد تبدو متطابقة تماماً مع لون بشرتكِ، لكن عندما يتم تطبيقها على الوجه بأكمله تمنحكِ صورة مختلفة تماماً.

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لذلك، إذا كنتِ قد واجهت هذه المشكلة أيضاً، فإليكِ بعض الطرق لإصلاح الأساس لديكِ بسهولة.



نصائح رائعة لإصلاح مشكلة كريم الأساس الخفيف:







1 . مزيج في برونزر:

طريقة رائعة لتكثيف أساسكِ الخفيف جداً هي عن طريق مزجه مع بعض البرونزر، ولن يؤدي هذا إلى تعتيم الظل فحسب، بل سيعطي بشرتكِ أيضاً مظهراً صيفياً مُبهجاً، وسيناسب هذا أيضاً بشكل رائع اللاتي لديهن لون بشرة بني أو داكن. إذا كنتِ لا تريدين أن تبدو بشرتكِ برونزية اللون بالكامل، فحاولي استخدامها حول خديكِ وأنفكِ وذقنكِ لإعطاء المظهر المطلوب.



2 . امزجي مع ظل أغمق من الأساس:

إذا كان كريم الأساس الذي تضعينه خفيفاً جداً، فقد حان الوقت لمنحه دفعة قوية من اللون، عن طريق مزج كريم الأساس الفاتح مع الأساس الأغمق للحصول على نغمة الأساس بظل أفضل وأكثر دقة لبشرتك.



3 . الكركم:

إذا كانت لديكِ نغمات صفراء لبشرتكِ، فإن الكركم هو إضافة رائعة إلى كريم أساسكِ الخفيف جداً لجعله قابلاً للتطبيق. فالكركم منتج شديد التلوين، وحتى القليل يكفي لتلطيخ يديكِ وأظافركِ بلونه، لذا يرجى التأكد من استخدام كمية صغيرة جداً فقط لهذا الغرض.



يكفي أن تمزجي القليل من الكركم مع كريم الأساس الخاص بكِ، لكن ينصح بتجربة الأمر أولاً قبل الخروج من منزلكِ، أي عندما يكون لديك ما يكفي من الوقت، وأثناء استخدام الضوء الطبيعي أو الضوء الأبيض، للتأكد من النتيجة وتصحيح الكمية وفق درجة اللون المطلوبة.



4 . أحمر الخدود:

إذا كانت بشرتكِ تحتوي على نغمات وردية، فإن إضافة القليل من أحمر الخدود إلى كريم الأساس الخاص بك تعتبر فكرة رائعة لإعادة بعض اللون الوردي إلى بشرتكِ. ضعي القليل من أحمر الخدود على يدكِ، وامزجي معه كريم الأساس الخفيف جداً. وبمجرد مزجه بشكل صحيح، ضعيه على وجهكِ للحصول على توهج وردي طبيعي.



5 . الكونسيلر:

إذا كان لديك خافي عيوب (كونسيلر) أغمق قليلاً من كريم الأساس الخفيف جداً، فيمكنكِ مزجه مع كريم الأساس للحصول على نغمة مناسبة لكِ. تذكري أن تجربي دائماً المزج تدريجياً، لأن استخدام كمية كبيرة قد يجعل كريم الأساس يبدو داكناً جداً بالنسبة لبشرتكِ.

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