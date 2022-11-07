هل ماء الكولاجين مفيد فعلاً للبشرة أم له أضرار

الوكيل الإخباري - من أكثر المواضيع التي نهتمّ بمعرفة المعلومات عنها، الحفاظ على الشباب وتجنّب علامات الشيخوخة. فنحن النساء العصريات أصبحنا متصالحات أكثر مع أنفسنا، نتقبّل أنّ التقدّم في السنّ أمر لا مهرب منه إنّما يروق لنا أيضاً أن تكون إطلالتنا الخارجية أنيقة ومرضية.

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فحين نكون راضيات عن ذواتنا، نشعر بثقة أكبر بأنفسنا ونعكس السعادة الداخلية التي تنتابنا.



وللحفاظ على شباب البشرة يدعونا الاختصاصيون إلى اتّباع روتين معيّن للعناية بالبشرة، سواء روتين يومي أو أسبوعي أو منتظم بشكل عام، هذا بالإضافة إلى زيارة العيادات الجمالية وعيادات السبا من وقت إلى آخر للاستفادة من العلاجات اللازمة لنا.

وهذا ليس كل شيء! فنحن نعزّز العناية بالبشرة من خلال المكمّلات التي تسمح لنا باكتساب مجموعة من الفوائد.



ومن الأشياء التي نسمع عنها الكثير في الآونة الأخيرة، ماء الكولاجين. فما هو تحديداً؟ وما هي فوائده للبشرة؟ وهل يمكن أن يحدث أي ضرر في المقابل؟







ما هو ماء الكولاجين؟



ماء الكولاجين هو نوع من المكمّلات الجمالية التي يتم تناولها لتعزيز مظهر شباب البشرة، وهو يأتي على شكل سائل جاهز للشرب. ويحتوي في الغالب على الكولاجين البحري المتحلّل في الماء المهدرج.

والكولاجين البحري هو الكولاجين الذي نجده في جلد الأسماك وعظامها.



ما هي فوائد ماء الكولاجين؟



يمكن للجسم استخراج فوائد ماء الكولاجين بسرعة، إذ يتم امتصاصه إلى مجرى الدم مباشرةً وبشكل أسرع.



يحفّز إنتاج الكولاجين في الجسم، ما يعزّز تجديد الجلد والأنسجة الأخرى.



يحسّن صحة البشرة بشكل عام، إذ يقوّيها ويعزّز مرونتها ورطوبتها.



يخفّف من مظهر التجاعيد ويبطئ التقدّم في السنّ.



يساعد في التخفيف من آلام المفاصل ومن تخفيف الالتهاب.



قد يزيد كثافة المعادن داخل العظام ويقلّل نسبة البروتينات المسؤولة عن زيادة انخفاض كثافة العظام.



يعزّز صحة القلب ويخفّف من خطر الإصابة بأمراض القلب.



يحافظ على صحة الشعر والأظافر ويعزّز النمو في الحالتين.



ما هي أضرار ماء الكولاجين المحتملة؟



في الواقع، في حال كنت تأخذين أدوية معيّنة أو مكمّلات أخرى، يُفضّل أن تستشيري طبيبك قبل تناول ماء الكولاجين، وذلك للتأكّد من أنّه يناسبك.



بما أنّ ماء الكولاجين يحتوي في الغالب على الكولاجين البحري أي الكولاجين المستخرج من الأسماك والمحار أو حتّى البيض، قد يتسبّب لك بالحساسية.



ولكن، بشكل عام، يمكن القول إنّ ماء الكولاجين آمن وطبيعي لا يتسبّب لك بأي ضرر. ويمكنك بالتالي الاستفادة منه لتعزيز صحة البشرة وصحة الجسم على حد سواء.

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