هل يجب أن تقلقي من كثرة الشامات في بشرتكِ؟

الوكيل الاخباري - مع تقدمكِ في العمر، قد تلاحظين علامات أو نتوءات أو ربما شامات تظهر على بشرتكِ، وعادةً تكون الشامات الموجودة على جسمكِ عبارة عن زوائد مصطبغة على الجلد، لكن هل يجب أن تقلقي إذا رأيتِ الكثير منها؟



ما الشامات؟



تُعرف الشامات باسم الشامات المكتسبة أو الشائعة، فمع تقدم العمر يمكن أن يبدأ حجم ولون الشامات في التغير، وعادةً تكون هذه التغييرات اللونية طبيعية، وهناك دراسة أكدت أن لدى الشخص البالغ السليم حوالي 10 إلى 40 شامة، يمكن أن تظهر في أي جزء من الجسم.



والشامات هي نتوءات بنية أو سوداء على الجلد، تظهر لأول مرة عند الولادة، وتستمر في التطور حتى سن الخمسين، ويمكن أن تظهر الشامات على أي جزء من الجسم، مثل: فروة الرأس، وباطن القدمين وراحة اليدين والأصابع.



وتظهر الشامات على الجلد بشكل أساسي عندما تنمو الخلايا الصبغية في الجلد في مجموعات، بدلاً من أن تنتشر في جميع أنحاء الجلد.





ما الذي يسبب الشامات على الجسم؟



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يمكن أن تحدث الشامات لأسباب مختلفة، مثل: التعرض الزائد لأشعة الشمس أو الوراثة أو التاريخ العائلي للشامات، وتحدث بشكل رئيسي بسبب الإفراط في إنتاج صبغة تسمى الميلانين في الجلد، وهذه هي الصبغة التي تضفي لون البشرة.





هل الشامات علامة على وجود مشاكل صحية؟



عادة لا تشير الشامات إلى أية مخاطر صحية، وهناك حالات نادرة من الشامات غير العادية التي ينتهي بها الأمر إلى أن تكون سرطانية بطبيعتها، ويمكن أن يبدأ ظهور عدد كبير جداً من الشامات بالتعرض كثيراً لأشعة الشمس.



والشامات الموجودة على الجلد غير ضارة بشكل عام، لكن من المهم دائماً البحث عن العلامات التي يمكن أن تتغير مع تقدم العمر.





ما الذي يجب أن تبحثي عنه؟

الشامة غير المتغيرة غير ضارة، لكن إذا كانت الشامة تخضع لتغيرات مشبوهة، فتصبح متقشرة أو يوجد بها نزيف، فيمكن أن تشير إلى تغيرات خبيثة، وقد تكون هذه علامات على سرطان الجلد، وتتطلب اهتماماً فورياً من أطباء الجلد.



بجانب الانتباه إلى نوع الشامات الموجودة على الجلد، من المهم أيضاً أن تنظري دائماً إلى عدد الشامات الموجودة في الجسم، ويعد ظهور الشامات الشائعة أمراً طبيعياً، ولا ينبغي أن تكون مصدراً للقلق، لكن ظهور أكثر من 50 شامة شائعة على الجلد يمكن أن يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد.



وإذا كنتِ تعانين ظهور الكثير من الشامات على الجسم، بغض النظر عن نوع الشامات الموجودة، فعليك دائماً استشارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك.





خطر الإصابة بسرطان الجلد



يمكن أن يؤدي ظهور أنواع معينة من الشامات، أو وجود كمية غير طبيعية ومفرطة من الشامات، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد، وهناك عوامل خطر أخرى ضارة بالجلد، مثل:



نوع البشرة: يمكن للبشرة الشاحبة جداً أن تزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد.



التعرض لأشعة الشمس: خاصة إذا كنتِ عرضة لحروق الشمس، أو إذا كنت تعيشين في مناخ مشمس دائماً.



المواد غير الطبيعية والتعرض للإشعاع: أيضاً من عوامل خطر الإصابة بسرطان الجلد.

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