هل يجب تغيير الشامبو كل فترة ؟ إليك التفاصيل

الوكيل الاخباري - عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر والحفاظ على صحته ولمعانه، ثمّة مستحضرات للعناية بالشعر يجب مراعاة استخدامها بالطرق الصحيحة، ومنها الشامبو. فهل يجب تغييره كل فترة؟! خلافاً للاعتقاد الشائع، لا تستطيع فروة رأسك وشعرك تحليل المنتجات جيداً بما يكفي لتعتاد عليها. وقد ينصح البعض في تغيير الشامبو كل فترة في الحالات الآتية:



تلوين الشعر

اضافة اعلان



عند صبغ الشعر باستمرار، يفقد مرونته ويصبح أكثر عرضة للجفاف، حيث تعمل الصبغة على تجريده من الزيوت الطبيعية. وهنا ينصح بتغيير نوع الشامبو بما يتناسب مع الشعر المصبوغ.







التغييرات المناخية



يلعب الطقس دوراً كبيراً في تحديد كيفية تفاعل شعرك مع المنتجات. على سبيل المثال، في الصيف قد تجد الشعر يصبح جافاً وهشاً جراء التعرض لأشعة الشمس. كذلك يمكن أن يُسبّب التلوث في أن يصبح الشعر رخواً ودهنيا بشكل أسرع. من خلال تحديد العوامل البيئية المحددة التي تؤثر على شعرك، وكيف تتغير هذه العوامل على مدار العام، يمكنك بعد ذلك اختيار الشامبو المناسب لمحاربة هذه الاعتداءات الخارجية التي تسلبه رونقه وإشراقته، وقد يكون الأفضل تغيير نوع الشامبو.





التقدّم في السن



مع تقدمك في السن، ليس لون شعرك فقط هو الذي يمكن أن يتغيّر، ولكن أيضاً ملمسه. قد يجد بعض الناس أن شعرهم يصبح خشناً وباهتاً ولا يمكن السيطرة عليه. بينما قد يعاني البعض الآخر من ترقق الشعر وتنعيمه. ابحثي عن أنواع شامبو تحتوي على مكونات مصممة لاستهداف هذه المشاكل.





تساقط الشعر



يتعرض الشعر إلى التساقط نتيجة عوامل عدّة، قد يقل إنتاج الكيراتين ما يُؤدي إلى تساقط الشعر. لذا، يجب في هذه الحالة تغيير نوع الشامبو بآخر يغذي الشعر ويعزّز إنتاج الكيراتين وتحفيز نمو الشعر.





اتباع نظام غذائي قاسي



عند اتباع نظام غذائي قاسي، يفقد الجسم العديد من المعادن والفيتامينات، ما يؤثر سلباً على صحة الشعر وفروة الرأس ايضاً. وهنا ينصح بتغيير الشامبو بآخر مغذٍ وغني بالفيتامينات للمحافظة على صحة شعرك.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



سيدتي