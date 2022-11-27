الوكيل الإخباري - دائماً ما يكون لدينا الكثير من التساؤلات حول كيفية استخدام مستحضرات العناية بالبشرة، من هنا، سنسلّط الضوء على السيروم، فهل يجب غسل الوجه بعد تطبيقه؟ إليكِ الجواب في هذا المقال حيث سنعدّد لكِ أيضاً 5 أخطاء عليكِ تجنّب القيام بها عند تطبيق السيروم.



هل يجب غسل الوجه بعد وضع السيروم؟

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الجواب سهل وبسيط: لا! لا يجب غسل الوجه بعد وضع السيروم، في الواقع، يمتص الجلد السيروم، ويأخذ كافة فوائده ولا يبقى هناك أية حاجة تدفعكِ إلى غسل الوجه بعد تطبيق السيروم. هذا واحد من الأخطاء التي قد تلجأ إليها النساء عند وضع السيروم، وبالتالي سنخبركِ في ما يلي عن 5 أخطاء أخرى عليكِ الانتباه إليها أيضاً.





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أخطاء قد تقومين بها عند استخدام السيروم



هناك الكثير من المنتجات المخصصة للعناية بالبشرة، منها سيروم للوجه الذي يعطي نتائج جيدة لما يحتويه من عناصر مغذية، وبالتالي يجب أن يكون جزء أساسي من روتين العناية بالبشرة الخاص بك. لكن كثيرات ممن يضفن سيروم للبشرة إلى روتينهن الجمالي ولا يرَين النتائج المرغوبة ولا يحصلن على بشرة نضرة كما يتوقعن. إذا كنتِ منهن، فعليكِ معرفة أن المشكلة ليست في منتج السيروم نفسه، بل في بعض الأخطاء التي قد تقومين بها أثناء استخدام سيروم للوجه والتي تمنعكِ من الحصول على بشرة متوهجة. من هنا، سنخبركِ عن هذه الأخطاء كي تتجنّبيها.





1- تطبيق سيروم للبشرة كبديل عن المرطّب



تعتقد بعض السيدات أن استخدام السيروم يغني عن استخدام المرطب، وعلى الرغم من أن سيروم البشرة عادةً ما يكون أغلى ثمناً من المرطب إلا أنه لا يحتوي على جميع العناصر التي تحتاجها بشرتك. في الواقع، يفتقر السيروم إلى عنصر الحماية من أشعة الشمس عادةً، كذلك يفتقر إلى منح البشرة الترطيب اللازم. لذا من المهم استخدام كليهما للاستفادة من العناصر الخاصة بالسيروم وعنصر الترطيب والحماية من أشعة الشمس المتوفرة في المرطب.





2- وضع كريم مرطب للبشرة قبل السيروم



أحد أسباب عدم الاستفادة من السيروم والحصول على بشرة نضرة هو أن تقومي بتطبيق مرطب البشرة الخاص بك أولاً ثم تطبيق السيروم. عند قيامك بذلك فسيصبح من الصعب وصول السيروم إلى عمق الجلد، حيث إن عنصر الحماية الذي يوفره المرطب والعناصر الأخرى تشكل طبقة على الجلد قد تمنع وصول السيروم الى عمقه. لذا عليك أولاً تطبيق السيروم والانتظار حتى يمتصه الجلد بشكل جيد ثم قومي بتطبيق الكريم المرطب.





3- عدم وضع الكمية المناسبة من السيروم



بعض السيدات لا يعرفن مقدار السيروم الذي يجب وضعه على الوجه، لذا اختلاف الكمية سيؤثر على كيفية تأثير المنتج على الجلد. في الحقيقة لن تحتاجي لكمية كبيرة من سيروم الوجه، فقط يمكنك تطبيق كمية بحجم حبة البازلاء لتكون كافية للوجه كاملاً. أما إن أردت أيضاً تطبيقه على الرقبة، فيمكنك إضافة مقدار بحجم حبة بازلاء أيضاً.





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4- استخدام السيروم مرة واحدة يومياً أو أسبوعياً



لا يعتبر السيروم مثل أقنعة الوجه التي يجب استخدامها مرة أسبوعياً، وهو أيضاً لا يعتبر علاجاً، بل هو جزء من روتين العناية بالبشرة اليومي. لتحصلي على النتائج المتوقعة عند استخدام سيروم للوجه، قومي بتطبيقه مرتين يومياً المرة الأولى صباحاً قبل استخدام الكريم المرطب، والمرة الثانية مساءً قبل تطبيق كريم الترطيب أيضاً.





5- استخدام سيروم للوجه غير مناسب لنوع البشرة



عليك اختيار سيروم مناسب لنوع بشرتك، واستخدامه بالشكل الصحيح مع الكريم المرطب. ضعي الكمية المناسبة منه مرتين في اليوم، وبهذه الطريقة سترين النتائج المرغوبة على بشرتكِ.

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