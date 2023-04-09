هل يساعد الخيار المجمد على تقليل الانتفاخ؟

الوكيل الاخباري - النظر إلى وجهكِ في المرآة صباحاً، ورؤية وجهِ منتفخٍ وعينين يحيط بهما السواد قد يثبّط عزيمتكِ بلا شك، ويجعلكِ تشعرين بالانزعاج، وعدم الرغبة بالخروج من المنزل.

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ومن المعروف أن هناك العديد من الأسباب التي تجعلكِ تعانين هذين الأمرين، إذ قد يكون انتفاخ الوجه مجرد تورمٍ مؤقتٍ وعابر بسبب التغيرات اليومية في أنماط حياتنا والبيئة من حولنا، مثل: الحساسية الموسمية، وتناول الوجبات الغذائية العالية الصوديوم، والبكاء وقلة النوم، في حين تشمل العوامل الأخرى الهرمونات والعمر، فعلى سبيل المثال كلما تقدمت في العمر، زادت احتمالية إصابتك بانتفاخ تحت العينين.



لكن، لحسن الحظ، إن التخلص من هذا الأمر سهل، إذ إن كل ما عليك فعله هو الحفاظ على رطوبة جسمك، وتقليل كمية الملح الذي تتناولينه لمنع انتفاخ الوجه، وإذا كنتِ بحاجة إلى تنظيف وجهك، فجربي تدليكه إما باستخدام بكرة التدليك، أو استخدام بكرة الثلج.



وربما سمعت عن استخدام الخيار المجمد كطريقةٍ لحل هذه المشكلة، إلا أن السؤال الذي قد تطرحينه: هل هو ناجعٌ حقاً في إزالة الانتفاخ وتهدئة الوجه؟.. تابعي القراءة لتعرفي الجواب.









يقدم الخيار مجموعة من الفوائد للبشرة:

رغم وجود العديد من الحلول التي تساعد على تخفيف انتفاخ الوجه، فإن الخيار يعد بديلاً طبيعياً، ويؤدي وضعه مجمداً على الجلد إلى إبطاء تدفق الدم، وبالتالي تقليل انتفاخ وجهكِ وتحت عينيكِ على الفور.



كما أن استخدام الخيار المجمد على الجلد يمكن أن يشد المسام وله خصائص مهدئة متعددة.



ويعمل كذلك على إدخال درجة حرارة منخفضة إلى الجلد، ما يؤدي إلى تقليص الأوعية الدموية لتقليل الاحمرار والالتهاب والانتفاخ، وعليه ستظهر الهالات السوداء أكثر إشراقاً، وعندها ستشعرين بالانتعاش على الفور.



ونظراً لأنه يتكون في الأغلب من الماء، يمكن للخيار ترطيب بشرتك بشكل جميل، ويمكن للعيون أن تستفيد من هذه الميزة، كما أن الخيار يحتوي على فيتامين (ك، وسي)، اللذين من الممكن أن يمنعا تشكل اللون الداكن تحت العينين.



كيف يتم استخدام الخيار المجمد بشكل صحيح؟

إذا كنت مستعدةً لتجربة الخيار المجمد للتخلص من الانتفاخ وغير ذلك، فيجب عليكِ تحضيره بالشكل الصحيح للتأكد من أنه صحي للاستخدام على الوجه.

بدايةً، يمكنكِ تحضير الخيار عن طريق تقطيع أحد طرفيه، ووضعه في كيس قبل تجميده، وبمجرد أن يتم تجميده، يستخدم على وجهكِ بالكامل.



وعادةً، يتم تبريد الخيار لفترة وجيزة بدلاً من تجميده من أجل منع الإصابة بحروق التجميد أو حدوث ألم.

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زهرة الخليج