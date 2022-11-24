هل يمكنكِ التخلّص من النمش نهائياً؟ خبراء التجميل يجيبون

الوكيل الإخباري - النمش هو عبارة عن بقع صغيرة، لونها بنيّ خفيف مائل إلى الأحمر، تنتشر على الوجه، الرقبة، الأكتاف، منطقة الصدر. يمكن أن تتكوّن منذ الولادة أو تظهر شيئاً فشيء عادةً في عمر المراهقة، نتيجة عوامل وراثية أو من التعرّض المفرط لأشعة الشمس التي تزيد من حدّتها. من المعروف أن اللواتي يتمتعن ببشرة فاتحة، هم الأكثر تعرّض للنمش.

اضافة اعلان



بعض النساء يجدنَ في نمش الوجه ميزة جماليّة تضاعف جاذبية المرأة، في حين يعتبر بعضهن أن النمش مشكلة لا بدّ من إخفائها والتخلّص منها! العديد من السيّدات اللواتي يعانين من النمش قد يبحثنَ عن الوسائل لإزالة هذه التصبغات. لكن هل من وسيلة فعّالة تساهم في التخلّص من النمش؟ وإذا نعم، ما هي؟ سألنا خبراء التجميل وأجابوا ! في هذا المقال، سنكشف لكِ في ما يخصّ إزالة النمش من الوجه نهائياً. تابعي القراءة واكتشفي التفاصيل!









دكتورة سليمة الحاج



لفتت خبيرة التجميل د. سليمة الحاج إلى أنه بإمكانكِ إزالة النمش من خلال اللجوء إلى آلة مخصصة لهذا، عند خبير التجميل. كما أشارت إلى أن الخضوع إلى هذا العلاج في فصل الشتاء هو أفضل توقيت مشددةً على ضرورة الإبتعاد عن أشعة الشمس خلال فترة العلاج ومضيفةً أن تطبيق واقي شمس هو أمر ضروري للغاية، حتّى في الأيّام الشتويّة.



دكتور كونستانتين الهبر



أشار الطبيب المتخصص في الأمراض الجلدية والتجميل د. كونستانتين الهبر إلى أن صاحبات البشرة الفاتحة هنّ أكثر عرضة للتعرّض للنمش مشيراً إلى أنها تظهر على شكل تصبغات. لفت Dr. Constantin El Habr إلى أن استخدام الليزر الذي يعمل بتقنية IPL Hair Removal أو الضوء النبضي المكثف يساعد في التخلّص من النمش مشدداً على أن اتّباع هذا العلاج يجب أن يكون في الشتاء. كما أضاف أن عدد الجلسات للتخلّص من النمش يرتكز على حدّية وعدد النمش.





دكتور روي مطران



أشار طبيب الجلد د. روي مطران إلى أن التخلّص نهائياً من النمش أمر صعب بعض الشيء لافتاً إلى أنّه بإمكانكِ التخفيف من حدّية هذه البقع عبر اللجوء إلى مستحضرات جماليّة تحتوي على مكوّنات مبيّضة إضافةً إلى تطبيق منتجات تقشير البشرة. كما لفت إلى أنّه بإمكانكِ الحدّ من تكاثر هذه البقع من خلال تطبيق واقي شمس ذو جودة عالية وعدم التعرّض إلى أشعّة الشمس الضارّة.



دكتور فريدي خوري



أوضح طبيب الجلد د. فريدي خوري أنه من بين الوسائل التي تساعد في التخلّص من النمش هو اللجوء إلى الليزر. كما لفت إلى أن تقنية Cryotherapy تساهم أيضاً في إزالة هذه البقع. من الجدير ذكره أن تقنية Cryotherapy أو "كرايو ثيرابي" تقوم على العلاج بالتبريد وتهدف إلى التخلّص من شوائب عدّة مثل البقع الداكنة، التجاعيد، الخطوط الرفيعة وغيرها.



تعتمد تقنيّة Cryotherapy على تمرير النيتروجين السائل على الوجه، ما يشدّ البشرة على الفور. في الواقع، البشرة تصبح مشدودة كنتيجة لمحاولة جسمكِ لإعادة حرارة الجسم إلى طبيعته. ستحصلين على بشرة مثاليّة، خالية من الانتفاخ والتجاعيد كما ستحفّزين عمليّة إنتاج الكولاجين في دقائق قليلة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



جمالك