هل يمكن ازالة المناكير بدون مزيل؟

الوكيل الاخباري - هناك عدّة طرق لازالة المناكير بدون مزيل وبطرق طبيعية، نحن اخترنا لك منها العديد من الطرق الطبيعية الموجودة في كل منزل وهي طرق آمنة ولطيفة على بشرة الأظافر.



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الخل الابيض لازالة المناكير



استخدمي الخل الأبيض أو محلول الخل الممزوج بعصير الليمون لمحاربة طلاء الأظافر. الخل هو منظف حمضي لجميع الأغراض وطبيعي في جميع أنحاء المنزل. لذلك فمن المنطقي أنه يمكن استخدامه لإزالة طلاء الأظافر. لمزيد من التأثير ، اعصري نصف ليمونة ، أو حتى بعض عصير البرتقال ، للحصول على قوة تنظيف الحمضيات القوية أيضًا.



انقعي أصابعك لمدة 10-15 دقيقة قبل محاولة إزالتها. ومع ذلك ، لا تزيلي الطلاء بأظافرك الأخرى لأنه قد يضعفها.





معجون الأسنان لإزالة المناكير



استخدمي بعض معجون الأسنان الأساسي لفرك الطلاء. كل ما تحتاجينه هو القليل من معجون الأسنان. ثم ابدئي بالفرك بفرشاة أسنان قديمة أو منشفة ورقية. بشكل عام ، تعمل معاجين الأسنان البيضاء بشكل أفضل لأنها ترفع اللون وتزيله عن أظافرك.



علاوة على ذلك ، غالبًا ما يكون لمعجون الأسنان المحتوي على صودا الخبز ، وهو محلول تنظيف طبيعي معروف





الليمون لإزالة المناكير



أن الليمون العادي يمكنه إزالة طلاء الأظافر أيضًا. ضعي شريحة أو عصير ليمون على أظافرك واتركيه حتى يلين طلاءك قبل فركه.



مثبتات الشعر لإزالة المناكير



إن الأسطورة القائلة بأن مثبت الشعر يعمل على إزالة طلاء الأظافر صحيحة، ولكن يجب أن يكون بخاخ مثبت للشعر. اغمري كرة قطنية أو وسادة قطنية برذاذ الشعر ولفي القطن على ظفرك.

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