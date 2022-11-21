هل يمكن استعمال الخميرة لتسمين الوجه؟

الوكيل الإخباري - تتميز الخميرة باحتوائها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، بل ويمكن استعمالها في تسمين الوجه وبعض المناطق الأخرى عند استخدامها بطريقة معينة.



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و في التقرير التالي طرق استخدام الخميرة في تسمين الوجه، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".







العناصر الغذائية في الخميرة







تعرف الخميرة بأنها مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن والبروتين، حيث يحتوي ربع كوب من الخميرة على ما يلي من العناصر الغذائية:



- 60 سعر حراري.



- 8 جرام من البروتين.



- 3 جرام من الألياف.



- 11 ملليجرام من فيتامين ب1.



- 9 ملليجرام من فيتامين ب2.



- 5 ملليجرام من فيتامين ب6.



الخميرة وتسمين الوجه



تتميز الخميرة بقلة سعراتها الحرارية ولكنها قد تساعد في زيادة الوزن عند خلطها بمكونات أخرى مرتفعة السعرات الحرارية واستعمالها بشكل موضعي، وعادة ما يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص، لتجنب أي مضاعفات صحية يمكن أن تحدث عند خلط المكونات ببعضها البعض.



ونظرًا لكمية العناصر الغذائية الموجودة في الخميرة التي تتفاعل بمجرد خلطها بالماء أو الزبادي أو العسل، فمن الممكن استعمالها في تسمين الوجه، وذلك من خلال وضعها على الوجه بعد خلطها ببعض وتكرار هذا الماسك أكثر من مرة حتى يتم الحصول على أفضل النتائج.



طرق استعمال الخميرة لتسمين الوجه



عادة ما يتم استعمال الخميرة مع مكونات أخرى لتسمين الوجه من بينها:



1- الخميرة والزبادي



يمكن إضافة الخميرة على الزبادي ومن ثم إضافة الزبادي على الوجه وتركها لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.



2- الخميرة والنشا والماء



أوضحت نتائج بعض الدراسات، أنه يمكن وضع الخميرة مع النشا وخلطها بالماء ومن ثم وضع هذا الخليط على الوجه وتركه حتى يجف، فهو يساعد على شد الوجه وتسمينه بشكل ملحوظ.



3- الخميرة والعسل



يمكن مزج الخميرة مع العسل واستخدامه كقناع أسبوعي، مما يعمل بذلك على تسمين الوجه وترطيبه، ولكن يجب الحرص عند استعماله للبشرة الدهنية ولا يفضل الإفراط في استخدامه.

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