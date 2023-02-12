هل يمكن الحمل بعد الإجهاض؟

الوكيل الاخباري - تتساءل المرأة عن امكانية حدوث الحمل بعد الإجهاض وتشعر بالقلق الشديد من حدوث إجهاض متكرر لديها. لكن في الحقيقة، لا داعي للقلق يا زهرتنا.

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معظم النساء اللواتي مررن بتجربة إجهاض، حملن لاحقاً بشكل طبيعي جداً من دون أي مشكلة. ينصح الأطباء المرأة بالإنتظار شهرين الى ثلاثة قبل أن تحمل من جديد لإعطاء الوقت الكافي للجسم ليتعافى.

وتشير دراسة حديثة الى أنّ المرأة فوق سن الـ 35 عليها الإنتظار ستة أشهر قبل تكرار تجربة الحمل من جديد عبر السماح للدورة الشهرية بالإنتظام من جديد.

احتمال حدوث اجهاض ثان هو حوالي 19% وهي قريبة جداً من النسبة الطبيعية لدى الحوامل اللواتي لم يجهضن قبلاً (النسبة هي 15%). لذا لا داعي للقلق يا زهرتنا!



اليك هنا بعض النصائح لزيادة فرصة حدوث الحمل بعد الإجهاض:









- تناولي قرصاً من حمض الفوليك يومياً.



- تناولي غذاء صحياً مليئاً بالمواد الغذائية الضرورية وتتمثل في الخضار والفواكه واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومشتقات الحليب الخالية من الدسم والدهون الصحية كالأفوكادو وزيت الزيتون والجوز.



- ابتعدي نهائياً عن التدخين.



- حاولي عدم التعرض للتوتر والإجهاد.



- خففي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تؤثر سلباً في خصوبتك.

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