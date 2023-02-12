الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

الصرافين: حركة تحويل نشطة من الأردن لسوريا وإعفاء العمولات حتى 16 الجاري

الملك يعود إلى أرض الوطن

4 قتلى و10 إصابات جراء هجوم داعش على مدنيين في ريف تدمر

التنمية : تقديم مساعدات نقدية لـ27637 أسرة في كانون الثاني

الإقراض الزراعي: برامج إقراضية جديدة متخصصة للمزارعين

أنباء عن حملة إقالات جديدة ستشمل جهازي الأمن والشرطة الأوكرانيين

توقع ارتفاع الطلب على الذهب بالتزامن مع عيد الحب

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يصعّد حربه ضد القدس والفلسطينيين

ارتفاع التضخم في الأردن للشهر الماضي 3.77%

شكاوى من ارتفاع أسعار دجاج النتافات والاتحاد النوعي يوضح

الأحد، 12-02-2023 01:02 م

هل يمكن الحمل بعد الإجهاض؟

تأخر-الحمل-بعد-الاجهاض


الوكيل الاخباري - تتساءل المرأة عن امكانية حدوث الحمل بعد الإجهاض وتشعر بالقلق الشديد من حدوث إجهاض متكرر لديها. لكن في الحقيقة، لا داعي للقلق يا زهرتنا.

اضافة اعلان

 

معظم النساء اللواتي مررن بتجربة إجهاض، حملن لاحقاً بشكل طبيعي جداً من دون أي مشكلة. ينصح الأطباء المرأة بالإنتظار شهرين الى ثلاثة قبل أن تحمل من جديد لإعطاء الوقت الكافي للجسم ليتعافى.

 

 

وتشير دراسة حديثة الى أنّ المرأة فوق سن الـ 35 عليها الإنتظار ستة أشهر قبل تكرار تجربة الحمل من جديد عبر السماح للدورة الشهرية بالإنتظام من جديد.

 

احتمال حدوث اجهاض ثان هو حوالي 19% وهي قريبة جداً من النسبة الطبيعية لدى الحوامل اللواتي لم يجهضن قبلاً (النسبة هي 15%). لذا لا داعي للقلق يا زهرتنا!

اليك هنا بعض النصائح لزيادة فرصة حدوث الحمل بعد الإجهاض:

 



- تناولي قرصاً من حمض الفوليك يومياً.

- تناولي غذاء صحياً مليئاً بالمواد الغذائية الضرورية وتتمثل في الخضار والفواكه واللحوم الخالية من الدهون والأسماك ومشتقات الحليب الخالية من الدسم والدهون الصحية كالأفوكادو وزيت الزيتون والجوز.

- ابتعدي نهائياً عن التدخين.

- حاولي عدم التعرض للتوتر والإجهاد.

- خففي من المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تؤثر سلباً في خصوبتك.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ؤبا

قواعد ذهبية لمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد

92b44bc4-475a-4cf8-8d8a-0cefdb586ae0

طرق لزيادة إنتاج الكولاجين.. والحفاظ على شباب البشرة

183807

أخطاء المكياج هذه قد تدمر بشرتكِ.. تجنبيها

تىةتنزىت

ما هي أفضل طريقة لإزالة الشعر أثناء الحمل؟

7020656-468769754

ما أفضل عمر لبدء استخدام الريتينول؟

هناهناى

خلطة تبييض الركب في يوم مفعولها قوي جداً

أخبار متعلقة
تىةتنزىت

ما هي أفضل طريقة لإزالة الشعر أثناء الحمل؟

Doc-P-1034477-638108723456340396

توقفي عن فعل هذا الأشياء في شعركِ لتبدين أصغر سناً

1142428-1

قص الشعر في موسم تقليم اغصان العنب بين الخرافة والحقيقة

fc2cdc81-1924-4d01-9bb2-69c1c266fcf4

سمات تجعل المرأة أصغر سناً

تىةتنزىت

حيل لتجنب علامات التمدد خلال الحمل

tbl_articles_article_20004_7065a54ab85-30c4-4ac9-b072-3fde42f63e79

5 نصائح يجب اتباعها عند صبغ الشعر خلال فترة الحمل