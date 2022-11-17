وضع الفاونديشن في المياه... حيلة تجميلية رائعة

الوكيل الإخباري - حيلة جديدة في المكياج تجتاح تيك توك وانستغرام وهذه المرّة ترتكز على وضع الفاونديشن في المياه قبل تطبيقه على البشرة. نعم، نعلم تماماً أن هذه الفكرة غريبة جداً وقد تتسائلين لماذا تقوم النساء بهذه الخطوة؟ تابعي القراءة لكلّ التفاصيل.



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حيلة وضع الفاونديشن بالمياه



لتطبيق هذه الحيلة أنتِ بحاجة إلى فاونديشن سائل، كوب من المياه معتدلة الحرارة وفرشاة مخصصة للفاونديشن. أمّا الخطوات فهي:



ضعي القليل من الفاونديشن السائل بكوب من المياه، ولا تدمجيه أبداً.



غمسي الريشة داخل كوب المياه والتقطي بها الفاونديشن. كريم الأساس سيلتصق على الفور على الفرشاة وبسهولة تامة.



طبّقي الفاونديشن على الوجه بالطريقة الاعتيادية وادمجيه بواسطة اسفنجة مبللة أو ريشة جافة.







ما الهدف من وضع الفاونديشن في المياه؟



الهدف من هذه الحيلة هو الحصول على فاونديشن يندمج بسهولة على الوجه ويظهر بطريقة لامعة وطبيعية جداً. على عكس ما تعتقد الكثير من النساء، الفاونديشن لا يتفكّك في المياه بل يصبح أسهل في الدمج ويحافظ على لمعانه وكأنكِ طبّقت فوقه الهايلايتر. بالإضافة إلى ذلك، تساعد هذه الحيلة على ثبات الفاونديشن لساعات طويلة من دون أن يسيل أو يتشقّق بعد ساعات.



هل يبقى الفاونديشن ثابت على الوجه بعد وضعه في المياه؟



العديد من خبيرات المكياج قمن بتجربة هذه الحيلة بنفسهن، ولاحظن أن وجههن أصبح لامع أكثر وطبيعي المظهر. كما حاولن وضع ورقة من المحارم على الوجه لترى ما إذا كان كريم الاساس سينتقل عليها، ولم يفعل.



ما هي سلبيات حيلة وضع الفاونديشن في المياه؟



هذه الحيلة تستغرق وقت أكثر من العادة، وذلك كونه هناك خطوات أكثر ما بين وضع الفاونديشن في المياه ثم التقاطه وتطبيقه على الوجه.



عند تطبيق هذه الحيلة سوف تهدرين الكثير من الفاونديشن، كونكِ لن تستطيعي التقاط كلّ كريم الاساس الموجود في المياه وستضعين كميّة أكبر من التي تستخدمينها في العادة.

