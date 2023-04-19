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الأربعاء، 19-04-2023 01:16 م

10 فوائد لأقنعة الذهب على البشرة

ماسك-الذهب


الوكيل الاخباري - فوائد الذهب في العناية بالبشرة متعددة، وعلى الرغم من أن استخدام الذهب في مستحضرات العناية بالجلد أصبح شائعاً الآن، فإنه يستخدم منذ زمن بعيد من قبل الرومان والمصريين واليابانيين، لإدارة العديد من الأمراض الجلدية.


إليكِ فوائد الذهب في العناية بالبشرة:

الذهب الغروي هو تعليق للجسيمات النانوية الذهبية في سائل، وعادة يكون ماء. والجسيمات النانوية هي جسيم يراوح حجمه بين 1 و100 نانومتر، وتشير الدراسات إلى أن الذهب الغروي يمكن أن يخترق أعمق في الجلد، ويعمل كحامل للمكونات النشطة الأخرى.

ويساعد على تحسين فاعلية منتجات العناية بالبشرة، ونظراً لخصائصه المهدئة والمجددة، فإن الذهب الغروي هو العنصر المثالي للعناية بالبشرة لجميع أنواع البشرة، خاصة الحساسة منها، وتشير الدراسات الطبية إلى أنه يمكن استخدام الجسيمات النانوية الذهبية في علاج السرطانات، وقد ثبت أنها تسرع عملية التئام الجروح.

ومن أبرز فوائد الذهب للبشرة:

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1 . تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع:

الحصول على بشرة صافية، خالية من التجاعيد والبقع، هو رغبة كل امرأة، وتم العثور على الجسيمات النانوية الذهبية، إلى جانب مستخلصات الجينسنغ، التي لها خصائص مضادة للأكسدة تقلل التجاعيد والخطوط الدقيقة والعيوب والعلامات على الجلد، لتجعلك تبدين أصغر سناً.

2 . تحفيز خلايا الجلد:

تساعد الأيونات الموجودة في الذهب في تحفيز الخلايا والأعصاب والأوردة في جسمكِ، وهذا يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة عملية التمثيل الغذائي لخلايا الجلد وإفراز النفايات، ويمكن أن يساعد الذهب في تحفيز الخلايا ومنحك بشرة صحية.

3 . الوقاية من الشيخوخة المبكرة للجلد:

يمكن أن يؤدي جفاف الجلد إلى الشيخوخة المبكرة، ويمكن أن يقلل استخدام الذهب من جفاف الجلد، ويساعد في زيادة معدل الأيض، وهذا من شأنه أن يمنع الجلد من الشيخوخة المبكرة.

4 . تعزيز جمال البشرة:

بينما نتذكر التاريخ، نعرف أن أحد أنظمة الجمال التي كانت تتبعها الملكة كليوباترا هو الذهب، حيث استخدمته كقناع ذهبي كل ليلة لتعزيز بشرتها، والحفاظ عليها شابة ومتوهجة وجميلة.

5 . إنتاج الكولاجين:

يتم إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي في جسمكِ، ما يحافظ على مرونته. إنه مسؤول عن إعطائك بشرة ناعمة وشعراً لامعاً. يبدأ مستوى الكولاجين في الجسم بالاستنزاف من سن 25 عاماً، وهذا هو الوقت الذي تلاحظين فيه تغيرات على بشرتكِ، ويمكن للعناية بالبشرة بالذهب أن تبطئ استنزاف مستوى الكولاجين في خلايا جلدكِ.

6 . علاج أضرار أشعة الشمس:

إنتاج الميلانيني أو الصباغ الأسود في الجلد مسؤول عن دباغة الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس، ويمكن تقليل إنتاج الميلانيني في الجسم باستخدام الذهب.

7 . علاج الحساسية:

اعتقد المصريون القدماء أن الذهب له خصائص طبية يمكن أن تساعد في شفاء بعض الأمراض، حيث تساعد الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في الذهب في زيادة الدورة الدموية، ما يؤدي إلى انخفاض حب الشباب والحساسية الجلدية الأخرى.


8 . علاج الالتهاب:

يقال إن للذهب خصائص مضادة للبكتيريا وللالتهابات، تساعد الأكسجين على الدخول إلى الجلد لتجديد الخلايا، وهذا بدوره يساعد على علاج القرحة والاضطرابات الالتهابية الأخرى في الجلد.

9 . زيادة مرونة الجلد:

يميل الجلد إلى الترهل عندما تنخفض مرونته أو تضيع تماماً، ويمكن أن يقلل استخدام الذهب من انهيار الإيلاستيني واستعادة مرونة الأنسجة، ما يمنع الجلد من الترهل.

10 . بشرة متوهجة:

يساعد الذهب في تحسين الدورة الدموية، وبالتالي يساعد على ترطيب مستوى رطوبة الجلد والحفاظ عليه. ويتم امتصاص جزيئات الذهب الصغيرة في الجلد، ما يضفي توهجاً غنياً، ما يجعل البشرة صحية ومنتعشة ومشرقة.

 

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