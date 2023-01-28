10 نصائح جمال لم تعرفيها من قبل!

الوكيل الاخباري - أصبح الحصول على المعلومات سهلاً وسريعاً جداً في عالم الإنترنت الذي نعيش فيه اليوم، وبما في ذلك معلومات الجمال والمكياج والشعر. ولكن تتكرر الكثير منها وخصوصا ً إذا كنتِ تبحثين وتقرئين عنها كل يوم، أليس كذلك؟



إليكِ 10 نصائح جمال خارجة عن المألوف جمعناها لكِ لتستفيدي منها وهي تشمل نصائح الشعر، البشرة، المكياج، وغيرها، والأجمل من ذلك كله أنكِ تستطيعين تطبيقها في المنزل ومن دون الحاجة إلى منتجات أو مستحضرات تجميل غالية الثمن.



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1- عطري شعركِ بعطركِ المفضل: إذا كنتِ ترغبين بالحصول على شعر ذو رائحة رائعة ولكنكِ لا تعلمين من أين تقتنين عطور الشعر، جربي هذه الطريقة البسيطة. رشي مقداراً صغيراً من عطركِ المفضل على فرشاة شعركِ ثم مشطي بها شعركِ من الجذور إلى الأطراف، وستحصلين على خصلات شعر برائحة عطركِ المفضل.



2- رطبي بشرتكِ بزيت الأطفال هذا الشتاء: من المعروف أن الشتاء يؤدي إلى جفاف البشرة، لذا إذا كنتِ تعانين من زيادة جفاف بشرة جسدِك هذا الشتاء، أضيفي قطرة من زيت الأطفال Baby Oil إلى لوشن الجسم العادي الذي تستخدمينه يومياً، وسيؤدي ذلك إلى زيادة ترطيب بشرتِك والعناية بها.



3- تخلصي من سواد وجفاف كوعيكِ بثمرة الـ "غريب فروت": إذا كنتِ تعانين من سواد وجفاف الكوعين قومي أولاً بالاستحمام وقشريهما باستخدام مقشر الجسد المعتاد الذي تستخدمينه. ثم خذي ثمرة الليمون الهندي (الغريب فروت) وقصيها إلى نصفين وضعي كل منهما على الكوعين لمدة 15 دقيقة، حموضة الثمرة ستؤدي إلى نعومة البشرة الجافة والخشنة وبالتالي اختفاء السواد.



4- استخدمي بودرة الأطفال في مناطق الاحتكاك: أي منطقة تعانين فيها من احتكاك الجلد كالمنطقة بين الفخذين، قومي بوضع بودرة الأطفال حتى تبقى المنطقة جافة ونظيفة.



5- ابتعدي عن الاستحمام في الماء الساخن لفترة طويلة: نعم قد تكون هذه هي أكثر نصيحة مؤلمة بالنسبة لكِ (ولنا أيضاً) ولكن حاولي قدر الإمكان أن تكون فترة استحمامِك قصيرة في الماء الساخن أو استبدليه بالماء البارد، لأنه يقوم بتجريد الجلد من الترطيب والزيوت الطبيعية التي هي مهمة جداً في حمايته.



6- اختبري مدى رطوبة/جفاف بشرتِك: مرري أظافرك برفق على الجلد، إذا وجدتِ أنها تركت أثراً أبيضاً فهذا دليل على جفاف الجلد وحاجته للتقشير أولاً لإزالة الخلايا الميتة ومن ثم الترطيب باستخدام كريمات ترطيب الجسم، اختاري كريم ترطيب يحتوي على زبدة الشيا فهي ذات خصائص ترطيب عالية وفعالة جداً.



7- تخلصي من زوائد كريم الأساس بالمناديل الورقية: إذا وضعتِ كمية أكبر من اللازم من كريم الأساس على وجهكِ، قومي ببساطة بوضع المنديل الورقي على وجهكِ والضغط على الأماكن التي تريدين التخفيف فيها من الكريم.



8- تخلصي من كريمات التسمير بالـ "بيكينغ باودر": إذا كنتِ تريدين التخلص من سمرة بشرتِك التي حصلتي عليها من خلال وضع كريمات التسمير، ضعي القليل من الـ "بيكينغ باودر" على ليفة الجسم وتخلصي منها عن طريق الفرك.



9- احصلي على شفاه أكبر مع القرفة: القرفة هي العنصر النشط في العديد من ملمعات الشفاه التي تعمل على تكبير الشفاه، أضيفي القليل من القرفة إلى ملمع الشفاه الخاص بكِ أو استخدمي زيت القرفة على شفتيكِ، والتي يمكنك الحصول عليها من السوبرماركت الكبرى. إنها أقل ثمناً وستحصلين معا على نفس النتيجة.



10- اصنعي أحمر الشفاه الخاص بكِ: اقطعي عدة ألوان من أحمر الشفاه وضعيها في المايكرويف. ضعي الخليط في علبة صغيرة واستخدميه كمرطب شفاه.

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