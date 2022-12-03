3 طرق لإزالة مسامات الساق بشكل طبيعي

الوكيل الإخباري - أسباب ظهور مسامات الساق الواسعة، مشابها لتلك التي تتعلّق بظهور الرؤوس السوداء على الوجه. إذ يعتبر ظهور مسامات الساق باللون الداكن دليل على تراكم الزيوت وخلايا الجلد الميتة داخل تلك المسامات، وتعرضها للأكسدة.



عادةً ما تظهر تلك المسامات بعد إزالة شعر الساق، لذلك سنقدّم لكِ عدّة طرق لعلاج المسامات الواسعة.



الطريقة الأولى لعلاج المسامات الواسعة في الساق

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ترتكز هذه الطريقة بشكل أساسي على تحضير حوض الاستحمام بماء ساخن، استخدام مقشر طبيعي للجسم، وبالنهاية تعقيم الجسم بالمواد المناسبة.



إذ يساعد الماء الساخن على فتح المسامات، ما يسمح لأي شوائب متراكمة فيها بالخروج بسهولة، إضافة إلى دور الماء الدافئ في تسهيل عملية إزالة خلايا الجلد الميتة.



أما المقشّر أو السكراب الطبيعي الذي ستستخدمينه، فسيخلّصكِ من خلايا الجلد الميتة، بدون التسبب بأي نوع من الالتهابات أو الحساسية.





كما ستحتاجين إلى زيت شجرة الشاي الذي يعمل كمعقّم للجلد، ويقتل البكتيريا و المايكروبات المسببة للحبوب.





إليك خطوات التطبيق:





1- ابدئي بتجهيز حوض الاستحمام بالماء الساخن.





2- انقعي الأرجل في حوض الاستحمام لمدة 15 دقيقة، لضمان تفتيح مسامات الساق، وترطيب الجلد لتسهيل تقشيره.





3- بعد 15 دقيقة، أحضري ملعقة كبيرة من البيكنج صودا وامزجيها بالقليل من الماء، وابدئي بتقشير الساق بالمزيج مع التدليك اللطيف بحركات دائرية لمدة تتراوح بين 3 و4 دقائق.





4- اغسلي قدميك بالماء للتخلص من بقايا المقشّر.





5- امزجي 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع قطرتين من زيت شجرة الشاي.





6- دلّكي الساقين بخليط الزيوت لمدة لا تقل عن 3 دقائق، واتركي الزيوت حتى تمتصّها البشرة تماماً.





الطريقة الثانية لعلاج المسامات الواسعة في الساق







الحفاظ على مسامات الساق نظيفة من شأنه علاج المسام وتقليل الفرص لظهورها باللون الداكن، ويكون ذلك عن طريق تقشيرها باستمرار للتخلص من الجلد الميت، الأوساخ والشوائب التي تتراكم داخل المسامات.



إليكِ مجموعة من المقشرات الطبيعية التي يمكن تحضيرها وتطبيقها على الساق للمساعدة في علاج المسامات الواسعة:



1- مزج ملعقة كبيرة من البيكنج صودا وملعقة صغيرة من الماء الدافئ.



2- مزج كمية مناسبة من الملح مع زبدة الحليب لتكوين مزيج متجانس.



3- خلط كمية متساوية من البيكنج صودا والسكر البني حتى تحصلي على عجينة ومتجانسة مناسبة.



4- مزج 2 ملعقة كبيرة من السكر، و4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.



5- خلط 2 ملعقة كبيرة من جل الالوفيرا، ملعقة صغيرة من عصير الليمون و2 ملعقة كبيرة من السكر البني.



جميع تلك الخلطات الطبيعية يمكنك تحضير أي منها واستخدامها لتقشير الساق، مع التدليك اللطيف بحركات دائرية والاستمرار لعدة دقائق، ثم غسل الساق بالماء الدافئ.





الطريقة الثالثة لعلاج المسامات الواسعة في الساق



يعد التدليك طريقة مثالية في علاج المسامات الواسعة، ويمكن تطبيقه باستخدام الزيوت أو اللوشن المرطّب الذي يحتوي على مكونات طبيعية. من هنا إليكِ بعض الخلطات المناسبة لمساج الساق:



1- قشري واعصري الخيار، وطبقي عصير الخيار على مسامات الساق.



2- اخلطي القليل من قطرات زيت خشب الصندل مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند لاستخدامه في مساج للساقين.



3- امزجي الجليسيرين مع زيت فيتامين هـ، مع زيت اللوز أو زيت الجوجوبا وتطبيقه خلال تدليك الساقين.

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