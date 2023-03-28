الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الثلاثاء، 28-03-2023 12:30 م

3 نصائح لبشرة نضرة في رمضان

shutterstock_2034483785


الوكيل الاخباري -لأنّك تتساءلين دائماً كيف تنجح النجمات والشهيرات في إبعاد الشوائب عن بشراتهنّ وكيف يحافظن على إطلالة مثالية تعزّز ثقتهنّ بأنفسهنّ، نطلعك اليوم على 3 نصائح للحصول على بشرة نضرة طوال الشهر الفضيل

ففي هذه الفترة المباركة من العام، ونتيجة الانقطاع عن الطعام لساعات طويلة وقلّة النوم اللذين ينضمّان إلى الطقس الحار والرطوبة العالية في منطقتنا العربية، تزداد مشاكل البشرة فتعانين من الطفح الجلدي من بعض الحالات أو من الحساسية أو البقع الجافّة. ويعني ذلك ضرورة إيلاء عناية كبيرة ولطيفة بالبشرة للحفاظ على صحّتها وترطيبها.

1- الحفاظ على الترطيب: لا بدّ لك من تدليل بشرتك بترطيب ثنائي، أي مرّتين في اليوم، لضمان نضارتها وتألّقها. ويفضّل اللجوء إلى كريم غني بحمض الهيالورونيك. وبهذه الطريقة، تغمرين بشرتك بحاجز يحميها من أي عوامل خارجية تضر بها كالتلوّث وأشعّة الشمس على سبيل المثال.

2- التخلّص من انتفاخ العينين: منطقة العينين هي أوّل منطقة تظهر عليها علامات التعب والجفاف. لذلك، لا تنسي ترطيبها لتبدو نضرة ومستيقظة، لا سيّما إن كنت تخطّطين للخروج من المنزل. فجرعة الترطيب هذه لا توقظ عينيك المرهقتين وحسب، إنّما تلطّف البشرة من حولهما وتجدّدها.

3- أكثري من شرب المياه بعد الإفطار: وهي نصيحة تسمعينها مراراً وتكراراً، إذ تعدّ الخطوة الأفضل لترطيب البشرة من الداخل. لذلك، بعد الإفطار، أدخلي إلى جسمك كمية وافية من المياه. كما وتستطيعين إضافة شرائح الخيار أو التوت إليها لتدرّي على جسمك بمضادات الأكسدة وتحصلي على نضارة معزّزة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اضافة اعلان

هيا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اهخ

صحّحي اعتقاداتك عن العناية بالبثور

626b80a92fa11053311772

تأثير الشمس على البشرة وأضرارها المختلفة

فوائد-عرق-السوس-لزيادة-الوزن

ماذا تعرفين عن اضرار عرق السوس للبشرة؟

7b995001-5281-4e0d-86d4-1cf49798809e

تحت الأربعين.. 9 قواعد التزمي بها لحماية بشرتك من التجاعيد

158085

قص الشعر رطباً أو جافاً.. أيهما الأفضل لشعرك؟

233171

9 أخطاء قد ترتكبينها عند تطبيق ماسكات الوجه

أخبار متعلقة
2018_1_23_0_53_9_270

10 نصائح للحفاظ على صحة الفم في رمضان

55142-وصفات-طبيعية-لتنعيم-الشعر-في-العيد

نصائح وحيل للحفاظ على ترطيب الشعر خلال رمضان

3202325153726533145830

5 نصائح ذهبية لضمان نجاح دايت رمضان

63ce4eae27655118657642

كيف نستعد لرمضان؟ إليك 5 نصائح ذهبية

موضة-الحواجب

3 نصائح أساسية للعناية بالحواجب والحفاظ على كثافتها

121-133050-tips-pregnant-woman-fasting-ramadan-3

10 نصائح للحامل في رمضان