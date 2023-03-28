3 نصائح لبشرة نضرة في رمضان

الوكيل الاخباري -لأنّك تتساءلين دائماً كيف تنجح النجمات والشهيرات في إبعاد الشوائب عن بشراتهنّ وكيف يحافظن على إطلالة مثالية تعزّز ثقتهنّ بأنفسهنّ، نطلعك اليوم على 3 نصائح للحصول على بشرة نضرة طوال الشهر الفضيل



ففي هذه الفترة المباركة من العام، ونتيجة الانقطاع عن الطعام لساعات طويلة وقلّة النوم اللذين ينضمّان إلى الطقس الحار والرطوبة العالية في منطقتنا العربية، تزداد مشاكل البشرة فتعانين من الطفح الجلدي من بعض الحالات أو من الحساسية أو البقع الجافّة. ويعني ذلك ضرورة إيلاء عناية كبيرة ولطيفة بالبشرة للحفاظ على صحّتها وترطيبها.



1- الحفاظ على الترطيب: لا بدّ لك من تدليل بشرتك بترطيب ثنائي، أي مرّتين في اليوم، لضمان نضارتها وتألّقها. ويفضّل اللجوء إلى كريم غني بحمض الهيالورونيك. وبهذه الطريقة، تغمرين بشرتك بحاجز يحميها من أي عوامل خارجية تضر بها كالتلوّث وأشعّة الشمس على سبيل المثال.



2- التخلّص من انتفاخ العينين: منطقة العينين هي أوّل منطقة تظهر عليها علامات التعب والجفاف. لذلك، لا تنسي ترطيبها لتبدو نضرة ومستيقظة، لا سيّما إن كنت تخطّطين للخروج من المنزل. فجرعة الترطيب هذه لا توقظ عينيك المرهقتين وحسب، إنّما تلطّف البشرة من حولهما وتجدّدها.



3- أكثري من شرب المياه بعد الإفطار: وهي نصيحة تسمعينها مراراً وتكراراً، إذ تعدّ الخطوة الأفضل لترطيب البشرة من الداخل. لذلك، بعد الإفطار، أدخلي إلى جسمك كمية وافية من المياه. كما وتستطيعين إضافة شرائح الخيار أو التوت إليها لتدرّي على جسمك بمضادات الأكسدة وتحصلي على نضارة معزّزة.



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