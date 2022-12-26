الوكيل الاخباري - الخصلات المتشابكة، المجعّدة والمتطايرة: معاناة لا تدركها إلّا صاحبات الشعر الكيرلي المنفوش. إن كنتِ واحدة منهنّ وتبحثين عن طريقة لتمليس خصلاتكِ والحصول على شعر منسدل وناعم. لا تقلقي، هذه المهمّة ليست مستحيلة، بل يمكن تحقيقها من خلال واحدة من 4 تقنيات وعلاجات تساعد في تمليس الشعر الكيرلي. اكتشفي ما هي، اختاري التقنية التي تناسبكِ وتوجّهي إلى صالون التجميل.

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تمليس الشعر الكيرلي بواسطة تقنية Silk Press







Silk Press هي من بين التقنيات الأكثر رواجاً لتمليس الشعر الكيرلي في الآونة الأخيرة. أهم خطوة في هذه التقنية للحصول على خصلات منسدلة وناعمة هي الترطيب العميق.



أولاً يتم غسل الشعر بشامبو غنّي بالزيوت ومناسب للشعر الكثيف والكيرلي.



ثانياً يطبّق البلسم الذي يحتوي أيضاً على مرطبات، يتخللها بروتين الكيراتين.



الخطوة الثالثة في هذه التقنية، ترتكز على تسريح الشعر وهو مبلل من خلال تقسيمه إلى أجزاء للحصول على خصلات صغيرة الحجم.



من بعدها، يتم تبليل الشعر مجدداً وتطبيق قطرات من الزيت المغذي.



خامساً، يقوم المصفف بوضع القليل من السيروم على الشعر وتسريحه مجدداً

بعد ذلك، يفرد الشعر إلى أجزاء ويتم تجفيف كل خصلة بدورها على السشوار ذي الحرارة العالية.



أما أخيراً، فيتم تطبيق الكريم المرطب على كل خصلة وتمرير الفير لتمليس الشعر.



الجدير ذكره أن Silk Press تدوم لمدّة أسابيع، أقصاها شهر.





تمليس الشعر الكيرلي بواسطة علاج الكيراتين



الكيراتين هو عبارة عن بروتين موجود بالأساس في جسم الإنسان، له القدرة على فرد الشعر وصقله بفعالية عالية ليصبح ناعم جداً. بالإضافة إلى ذلك، يحمي الكيراتين الشعر من عوامل التلوّث. عند توجّهكِ إلى صالون التجميل، يقوم المصفف أولًا بغسل الشعر، تجفيفه وتقسيمه إلى خصلات. من بعدها، يطبّق الكيراتين على الشعر. هذا البروتين يحتاج إلى مصدر حراري لكي يتم تثبيته، لذلك يقوم المصفف بتمرير مكواة التمليس أو الفير على الشعر على حرارة عالية جداً. تستغرق جلسة تمليس الشعر الكيرلي بالكيراتين حوالي 90 دقيقة حسب طول الشعر. الجدير ذكره أنه يدوم عادةً لمدّة 3 أشهر ويناسب مختلف أنواع الشعر المجعّد.





تمليس الشعر الكيرلي بواسطة علاج برازيليون



علاج Brazilian blow out هو خطوة جمالية مشابهة كثيراً لعلاج الكيراتين. يتضمن نفس البروتين، ويتم تطبيقه على الشعر بنفس الطريقة. لكن الفرق بينهما، هو أن البرازيليون يحتوي على تركيبة مخصصة لنوع الشعر، قد تتضمن مكوّنات مغذية أخرى. كذلك، ومن بعد اللجوء إلى هذا العلاج، يمكنكِ مزاولة روتين العناية بالشعر بشكل طبيعي، أكان من ناحية الإستحمام أو التصفيف. أما بالنسبة للكيراتين، فأنتِ بحاجة لتجنّب غسل الخصلات لمدّة 3 إلى 4 أيام بعد العلاج.





التمليس الياباني للشعر الكيرلي



التمليس الياباني للشعر الكيرلي، هو أيضاً واحد من العلاجات المشابهة للـBrazilian blow out وعلاج الكيراتين، لكن المختلف أنه يمنع تجعّد الخصلات بواسطة مادة الأمونيوم. هذا العلاج يدوم لمدّة أطول من باقي العلاجات، تصل إلى 8 أشهر أحياناً. يقوم مصفف الشعر بتطبيق المكوّن على الخصلات، الإنتظار لبعض الوقت ومن ثم تمليس الخصلات على حرارة عالية جداً.





ملاحظة: في حال لم تختاري التقنية المناسبة لشعركِ، قد تحمل علاجات وتقنيات تمليس الشعر الكيرلي بعض المخاطر، لذلك لا بدّ من استشارة متخصص ليختار التقنية الأنسب لنوعية خصلاتكِ من دون الحاق الضرر بها.

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