4 وصفات طبيعية للتخلص من السيلوليت

الوكيل الاخباري - دعونا نعترف بأن السيلوليت من أكثر العوامل التي تدمر مظهر البشرة، وتعطي انطباعاً بالإهمال، فضلاً عن حرماننا الاستمتاع بشكل الجسم المثالي الذي نحب. الخبر الجيد أن هناك طرقاً طبيعية، تحد من تلك الكتل الجلدية والدمل، التي تشوه مظهر البشرة.



وقبل التعرف إلى تلك الطرق، علينا بداية فهم أسباب ظهور السيلوليت.

أسباب السيلوليت:



هناك عوامل مختلفة، تتسبب في ظهور السيلوليت، منها:



- التقدم في العمر.



- الوراثة.



- هرمون الإستروجين.



- التهاب الأنسجة.



- ضعف الدورة الدموية والتصريف الليمفاوي.



- دهون الجسم الزائدة.



- ترقق الجلد وترهله.



- فقدان الكولاجين.



- سوء التغذية.



- اختلال التوازن في النسيج الضام، وطبقة الدهون بالجسم.



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لكل مشكلة حل:

العديد من العلاجات الطبيعية يمكن أن تساعد على تقليل السيلوليت، ويشمل ذلك: الحفاظ على نظام غذائي صحي، ونمط حياة نشطاً، والتنظيف بالفرشاة الجافة، وخل التفاح، وتدليك البشرة بزيت جوز الهند.



كما يتم اختيار العلاجات التجميلية الأخرى، مثل: الليزر، وعلاجات التردد اللاسلكي، وشفط الدهون، وكريمات الريتينول، من قبل الكثيرات. ومع ذلك، عادة تكون هذه العلاجات باهظة الثمن، وقد تحتاج إلى تكرارها بانتظام.



في ما يلي بعض الطرق لعلاج السيلوليت بشكل طبيعي:



خل التفاح:

من العناصر الرائعة، التي يجب على الجميع الاستفادة من استخداماته المتنوعة، فهو مليء بالمعادن المهمة، مثل: الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية.



إلى جانب الفوائد التقليدية لتناول خل التفاح لفقدان الوزن، يمكن أيضًا أن يقلل من ظهور السيلوليت إذا تم تطبيقه على الجلد موضعيًا. ويمكن للتدليك باستخدام هذا المزيج أن يفعل العجائب على الجلد، ويزيد إنتاج الكولاجين والأكسجين.



للقيام بذلك، اخلطي خل التفاح مع الماء بنسبة 1: 2، ودلكيه على المناطق المصابة للمساعدة في طرد السموم. يساعد هذا، أيضًا، على تحسين التصريف الليمفاوي حول المناطق المعرضة للسيلوليت، مثل: الفخذين والوركين.



التقشير باستخدام فرشاة جافة:

طريقة أخرى لتقليل ظهور السيلوليت هي تقشير الجلد. ويساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتحسين تدفق الدم، تاركًا وراءه بشرة ناعمة كالحرير. ويجب أن تكون هذه الطريقة جزءًا من روتين الجمال لدى الجميع، لأنها مفيدة للصحة العامة للبشرة، ويمكن أن تقلل السيلوليت.



خذي فرشاة شبه صلبة، بشعيرات طبيعية، ومقبض قابل للتعديل. ابدئي تنظيف بشرتك بالفرشاة، بشكل متكرر قبل الاستحمام مباشرة. لا تبللي الفرشاة أو الجلد أثناء القيام بذلك. تقدم هذه الطريقة مجموعة كبيرة من الفوائد، بما في ذلك: التخلص من خلايا الجلد الميتة، وفتح المسام، وتحسين الدورة الدموية، والتدفق الليمفاوي.



يساعد تفريش الجسم على تقوية الجلد وتجديد الخلايا، والتخلص من السموم، والسوائل الأخرى. كما يمكن أن تساعد الحركات المهدئة والمنتظمة للفرشاة، أيضًا، على تحسين الهضم، ووظيفة الكلى، بينما تمنحك بشرة متألقة وناعمة.



كيفية فعل ذلك:

اتبعي اتجاهًا تصاعديًا فقط، بدءًا من القدمين والساقين والذراعين والصدر. حركي الفرشاة في حركة عكس اتجاه عقارب الساعة على معدتك.



يمكنك، أيضًا، تحضير مقشر منزلي الصنع باستخدام حبوب البن المطحونة، أو السكر البني، وزيت الزيتون، والماء، للمساعدة على تخفيف تكوّن السيلوليت، وعلامات التمدد.





علاجات الأعشاب البحرية:

علاج فاخر، يقدمه العديد من المنتجعات الصحية الشهيرة حول العالم، ويمكن عمل مقشر الأعشاب البحرية بسهولة في المنزل لمنع السيلوليت. وتستخدم الأعشاب البحرية في علاج تكتلات السيلوليت؛ لأنها مقشر طبيعي. كما أنه يزيل الخلايا الميتة والسموم من الجسم، ويرطب البشرة، ويجدد مرونة الجلد، ويقلل ظهور التجاعيد والسيلوليت.



الأعشاب البحرية مليئة بالمعادن والفيتامينات والحديد واليود والدهون، التي تساعد على إزالة السموم، وترطيب البشرة بشكل فعال. وتساعد الأحماض الدهنية وفيتامين (أ)، ومضادات الأكسدة الموجودة في الأعشاب البحرية على تعزيز مظهر الجلد، وتحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة.



لعمل معجون التقشير، امزجي ثلاث إلى أربع ملاعق كبيرة من الأعشاب البحرية المطحونة مع بعض ملح البحر، وزيت الزيتون البكر الممتاز، أو أي زيت أساسي. دلكي المزيج برفق على المناطق المصابة لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل غسله.



زيت العرعر:

وفقًا لدراسة نشرتها "Cogent Medicine"، يُعرف زيت العرعر بخصائصه المضادة للالتهابات، التي تقلل ظهور السيلوليت والندبات والعلامات.



يمكن لتدليك هذا الزيت على الجلد المصاب بالسيلوليت والتجاعيد والالتهابات أن يشجع على التصريف المناسب للمياه في الجهاز الليمفاوي. ويمكن للزيت، أيضًا، أن يعزز تجديد وإزالة السموم من أنسجة بشرتك، ما يقلل ظهور تكتلات السيلوليت، والمظهر غير المتكافئ للجلد.



وللحصول على أفضل النتائج، أضيفي الزيوت الحاملة، مثل: زيت الأرغان، أو زيت الأفوكادو، أو زيت الجوجوبا، إلى 10 أو 12 قطرة من زيت توت العرعر الأساسي. استخدمي هذا المزيج لتدليك المناطق المصابة بالسيلوليت، للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.



تنبيه:

نظرًا لخصائص زيت العرعر التحفيزية القوية، يجب على النساء الحوامل، واللاتي يعانين مشاكل في الكلى، تجنب استخدام هذا الزيت العطري بشكل صارم.

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