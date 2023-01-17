5 حيل لتواجهي عيوب بشرتك من دون الشعور بالنقص

الوكيل الاخباري - كيف تتقبلين العيوب في بشرتك من دون أن تشعري بالنقص؟ تحتاجين إلى ذلك لكي تتعايشي مع مظهرك وإن كانت بعض تفاصيله لا تعجبك وتجعلك تشعرين بعدم الرضى. ولنساعدك على ذلك، نقدم لك هذه الحيل سهلة التطبيق.

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مسامات البشرة الواسعة



لا شكّ في أن هذه المشكلة تزعجك. فهي قد تمنعك من التمتع ببشرة نقية وصافية. والسبب أنها تؤدي إلى ظهور البثور لديك.



حيلة ذكية: يمكنك تقليص هذه المسام من خلال تطبيق قناع الطين مرة أسبوعياً. وبعد ذلك استخدمي كريماً مرطباً يحتوي على الألوفيرا. ومن المهم أن تنظفي بشرتك بسائل لطيف.

الرؤوس السوداء



من الممكن أن تظهر هذه الرؤوس على بشرتك وتفقدها إشراقها ونضارتها.



حيلة ذكية: لتضعي حداً لهذه المشكلة يكفي أن تعتني يومياً ببشرتك بطرق بسيطة جداً. ولذلك رطبيها يومياً بشكل كاف في الصباح والمساء.

ولا تستخدمي مستحضرات تسبب جفافها، بل استعيني بسيروم لطيف إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة وبالماء المنظف إذا كانت جافة. وافعلي ذلك يومياً. ولنتيجة أفضل يمكنك أن تطبقي الشرائط اللاصقة المخصصة لإزالة الرؤوس السوداء.



