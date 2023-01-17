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الثلاثاء، 17-01-2023 12:05 م

5 حيل لتواجهي عيوب بشرتك من دون الشعور بالنقص

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الوكيل الاخباري - كيف تتقبلين العيوب في بشرتك من دون أن تشعري بالنقص؟ تحتاجين إلى ذلك لكي تتعايشي مع مظهرك وإن كانت بعض تفاصيله لا تعجبك وتجعلك تشعرين بعدم الرضى. ولنساعدك على ذلك، نقدم لك هذه الحيل سهلة التطبيق.

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مسامات البشرة الواسعة


لا شكّ في أن هذه المشكلة تزعجك. فهي قد تمنعك من التمتع ببشرة نقية وصافية. والسبب أنها تؤدي إلى ظهور البثور لديك.

حيلة ذكية: يمكنك تقليص هذه المسام من خلال تطبيق قناع الطين مرة أسبوعياً. وبعد ذلك استخدمي كريماً مرطباً يحتوي على الألوفيرا. ومن المهم أن تنظفي بشرتك بسائل لطيف.

 

 

الرؤوس السوداء


من الممكن أن تظهر هذه الرؤوس على بشرتك وتفقدها إشراقها ونضارتها.


حيلة ذكية: لتضعي حداً لهذه المشكلة يكفي أن تعتني يومياً ببشرتك بطرق بسيطة جداً. ولذلك رطبيها يومياً بشكل كاف في الصباح والمساء.

 

ولا تستخدمي مستحضرات تسبب جفافها، بل استعيني بسيروم لطيف إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة وبالماء المنظف إذا كانت جافة. وافعلي ذلك يومياً. ولنتيجة أفضل يمكنك أن تطبقي الشرائط اللاصقة المخصصة لإزالة الرؤوس السوداء.

حب الشباب

هو المشكلة الأكثر إزعاجاً لك ولجمالك. فبسببها قد تفقدين الثقة بنفسك.

حيلة ذكية: إذا أردت إخفاء حب الشباب نهائياً، توقفي أولاً عن لمسها بأصابعك بين الحين والآخر. وننصحك أيضاً بالحرص على تناول أطعمة صحية. وحاولي أن تبتعدي قدر الإمكان عن كل ما يشعرك بالتوتر.

أما في ما يتعلق بالعناية، فاعتمدي على لوشن مناسب لتطبقيه على بشرة نظيفة. وانتبهي إلى ترطيبها جيداً. وإلى أن تختفي البثور، من الممكن أن تخفيها بكريم أساس بتركيبة خفيفة أو سائلة كي لا يخنق بشرتك ويمنعها من التنفس.


البشرة اللامعة

تلمع البشرة عادة عندما تكون دهنية. والسبب هو إفرازها كمية كبيرة من الزهم. وهذا يزعجك أيضاً.

حيلة ذكية: لا تبالغي في استخدام البودرة وفضلي كريم الأساس بالتركيبة المعدنية.

كذلك نظفي بشرتك يومياً بماء الـMicellar في الصباح والمساء. وبالطبع رطبيها بانتظام بكريم لا يحتوي على مواد دهنية.


الخطوط والتجاعيد

ليس غريباً أن تظهر هذه الخطوط عند زاويتي عينيك أو على جبينك.

حيلة ذكية: فهل تريدين التخلص منها من دون تجميل؟ إذاً استخدمي مستحضراً لمكافحة علامات الشيخوخة.

كذلك قومي بتقشيرها من العمق لتخلصيها من الخلايا الميتة وتعيدي إليها حيويتها. ولا تنسي التدليك والعناية اليومية.

 

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