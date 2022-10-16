5 خلطات طبيعية من البيض تعالج تساقط الشعر وتزيد كثافته

الوكيل الإخباري - لا تقتصر فوائد البيض الصحية على الجسم فقط، بل تتعداها لتشمل العناية بالشعر أيضاً، فلا تستغربي من فكرة عمل خلطات للشعر من البيض.

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لماذا البيض؟ لأن الشعر مكوّن من 70 بالمئة من البروتين، وهو ما يجعل البيض الذي يحتوي على الكثير من البروتين، مكوّن أساسي لزيادة صحة الشعر، تغذيته ولمعانه. بالإضافة إلى ذلك، فنسبة البروتين المضافة من البيض، تمنع حدوث تكسّر وتلف الشعر، وتجعل الشعر أكثر لمعاناً.



فوائد البيض للشعر



- يعزز البيض من نمو الشعر، ويزيد من قوة بصيلاته لأنّه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والمواد المغذية للشعر التي تساعد على علاج تساقط الشعر وتزيد من كثافته.



- يحتوي البيض على فيتامين د الذي يعمل على تنعيم الشعر وزيادة لمعانه.



- يقلّل من تجعّد الشعر، ويمنع تكسرّه وتقصّفه.



- يحسّن صحة فروة الرأس لأنّه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تحارب القشرة.



- فيتامين ب الموجود في البيض يقي الشعر من الشيب المبكر، ويعطيه مظهراً صحياً ولامعاً.



يمكنكِ الاستفادة من الخلطات الطبيعية المصنوعة من البيض لاستعادة الحياة والجمال لخصلات شعرك. لذلك سنقدّم لكِ عدّة خلطات من البيض تعمل على فرد الشعر وتجعله ناعماً بطريقة طبيعية.



5 خلطات للشعر من البيض



1- خلطة البيض ولبن الزبادي للشعر



تحتاجين الى:



- صفار بيضة واحدة



- ملعقتان كبيرتان من اللبن الزبادي



طريقة التحضير:

قومي بخفق البيض وامزجيه مع اللبن بشكل جيد، للحصول على معجون ناعم.



- ضعي المعجون على فروة الرأس والشعر، واتركيه على الرأس لمدّة 30 دقيقة.



- إغسلي شعرك باستخدام الماء البارد، الشامبو، والبلسم، وكرّري العملية

مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج فعالة للشعر.



- يُمكن إزالة رائحة البيض الكريهة من خلال مزج زيت اللافندر أو أيّ زيت عطري مع الخليط.



2- خلطة البيض وزيت اللوز للشعر



تحتاجين الى:



- ربع كوب من زيت اللوز



- بيضة واحدة



طريقة التحضير:



- إخلطي زيت اللوز مع البيض للحصول على خليط متماسك.



- طبّقي الخليط على فروة الرأس وعلى طول الشعر، واتركيه لمدة 40 دقيقة.



- إشطفي الشعر بالماء، الشامبو والبلسم المناسب.



3- خلطة البيض والمايونيز للشعر



تحتاجين الى:



-5 ملاعق كبيرة من المايونيز



- بيض عدد 2



طريقة التحضير:



قومي بمزج 5 ملاعق كبيرة من المايونيز في وعاء وأضيفي بيضتان، وملعقة صغيرة من الخل أو زيت الزيتون.



4- خلطة البيض والليمون لترطيب الشعر



تحتاجين إلى:



- بياض البيض عدد 1



- عصير ليمونة واحدة



- ملعقة ملح



طريقة التحضير:



- قومي بخفق بياض بيضة واحدة وأضيفي إليها عصير ليمونة واحدة مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام للحصول على خليط متجانس.



- وزعّي الخليط على الشعر واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل أن تقومي بشطف الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو.



5- خلطة البيض وزيت الزيتون للشعر

تحتاجين إلى:



- بيض عدد 1



- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون



طريقة التحضير:



- قومي بخفق البيضة في وعاء عميق. أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون برفق واخلطي المكونين حتى تحصلي على مزيج طريّ وناعم.



- طبّقي القناع على شعر مغسول، ثم مشّطيه جيداً.



- اتركي القناع على شعرك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.



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