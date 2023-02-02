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الخميس، 02-02-2023 03:20 م

5 طرق سهلة لعلاج السيلوليت

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الوكيل الاخباري - السيلوليت حالة طبيعية جداً ناتجة عن الشيخوخة، أو عدم التوازن الهرموني، أو زيادة الوزن أو نمط الحياة غير النشط أو لأسباب أخرى.

ويسبب السيلوليت الكثير من التوتر، عندما يتعلق الأمر بطرق ارتداء الملابس، لأنه يكون ظاهراً بشكل لافت.

بينما لا يمكن التخلص من السيلوليت نهائياً تماماً مثل علامات التمدد، هناك العديد من الطرق التي تخففه بشكل ملحوظ.

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5 طرق لتقليل السيلوليت:



1. الفرشاة الجافة
يزيد استخدام فرشاة الجسم الجافة من نشاط الدورة الدموية، بينما يقشر الجلد، ويحفز الجهاز الليمفاوي في الجسم. ويُنصح بتجفيف المنطقة المصابة بالسيلوليت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، للحصول على النتائج المرجوة.

2. الترطيب الكافي
من الفوائد العديدة لشرب كمية كافية من الماء الحفاظ على السيلوليت عند الحد الأدنى. ومن المعروف أن الماء يطرد السموم المختلفة من النظام. وإذا كان الجسم يفتقر إلى الماء، فإن السموم تترك في الجسم. ومع ذلك، لا يستهلك أكثر من الكميات المطلوبة من الماء أيضًا، ما قد يسبب انتفاخًا تحت طبقة السيلوليت.

 

 

3. ممارسة الرياضة بانتظام
واحدة من أسهل الطرق لتقليل السيلوليت هي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، خاصةً تمارين "HIIT"، لأنك عندما تختارين ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، فإن معدل ضربات قلبك يصبح أعلى، وتحرقين الدهون بمعدل أسرع.

 

 

4. مساج التصريف الليمفاوي
لا يعمل هذا النوع من التدليك على تعزيز الدورة الدموية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى استرخاء الألياف، ويساعد هذا التدليك في التخلص من السيلوليت.

 

 

5. تضمين البروتين في نظامك الغذائي
يحفز الطعام العالي البروتين إنتاج الكولاجين بسبب الأحماض الأمينية الموجودة في البروتينات، ما يعزز مرونة الجلد، ويبعد السيلوليت؛ إذ إنها تقوي العضلات، وتحافظ أيضًا على الدهون في مكانها. لذا، إن تضمين اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والبيض والمكسرات في نظامك الغذائي، سيمكنك من تقليل السيلوليت.

 

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