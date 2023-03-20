5 مشروبات صباحية تمنحك بشرة متألقة وصحية

الوكيل الاخباري - في عالم يتوق فيه الجميع إلى الكمال؛ خاصة للحصول على بشرة زجاجية شفافة وصحية، يسعى كثيرون لتجربة العديد من مستحضرات التجميل، مثل: الأقنعة وغسول الوجه والكريمات والمواد الهلامية والمقشرات، وحتى تجربة العديد من منتجات الطبيعة، لكن في بعض الأحيان تكون المشكلة داخلية.

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ومن المهم للغاية تطهير أجسامنا من السموم، لأن مشاكل الجلد مثل حب الشباب والتكيسات، تحدث أحياناً بسبب السموم الموجودة في أجسامنا. ويمكن التخلص من هذه السموم بسهولة عن طريق تناول بعض المشروبات..

في ما يلي 5 مشروبات صباحية سهلة التحضير ولذيذة وفعالة، يمكن أن تساعدك على طرد السموم من جسمك، وتمنحك بشرة صحية ومتوهجة.









عصير الجزر والشمندر

هذا العصير هو أفضل إكسير يساعدك في الحصول على بشرة متوهجة. الشمندر والجزر، كلاهما مليء بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، مثل فيتامين (C)، و(A)، والزنك وحمض الفوليك والحديد والألياف والمنغنيز.



كما تساعد هذه العناصر الغذائية في تنظيم حركة الأمعاء والحفاظ على نظافة أمعائك، جنباً إلى جنب مع تنقية الدم. إلى جانب كل هذه العناصر الغذائية، يحتوي هذا المشروب أيضاً على وفرة من مضادات الأكسدة، والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في مكافحة الالتهاب الناتج عن الإجهاد التأكسدي.



ويمكن أن يساعد هذا المشروب الأحمر في تحقيق بشرة صحية ومتوهجة، عن طريق تقليل ظهور الهالات السوداء، ومنع التجاعيد، ومنع ظهور حب الشباب، وعلاج البشرة الجافة، وتوفير بشرة متوهجة، وتفتيح البشرة، وحماية بشرتك من الإشعاعات الضارة.



المكونات:

نصف حبة من الشمندر.

4 حبات من الجزر.

نصف قطعة من الزنجبيل.

نصف كوب من الماء.

نصف حبة من الليمون.



الطريقة: قومي بتقطيع الجزر والشمندر وضعيهما في الخلاط، ثم أضيفي الزنجبيل وعصير الليمون إليهما، واخلطيها بإضافة الماء تدريجياً إليها. بعد ذلك قومي بتصفية العصير، وأضيفي بعض الفلفل الأسود إذا كنت ترغبين. يمكنك تناول عصير الجزر والشمندر في الصباح الباكر.



نعلم جميعاً أهمية تناول الخضراوات الورقية وفوائدها الصحية، فنحن هنا لنخبرك بأن السبانخ يمكنها أن تفعل العجائب لبشرتك أيضاً، فهى غنية بمضادات الأكسدة وفيتامينات: (A)، و(C)، و(E)، و(K). وتناول السبانخ بشكل منتظم وإدراجها في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يجعل بشرتك متوهجة، وتحارب الالتهابات، وتحمي الجلد عن طريق تقوية الحاجز الطبيعي للبشرة، وتقلل الالتهاب، وتمنع التشققات، وتفتح البشرة، وتساعد في محاربة فرط التصبغ وتفاوت لون البشرة.



ليس هذا فحسب، بل إن تناول السبانخ يحافظ على ترطيب البشرة بشكل مثالي، إلى جانب تقليل ظهور تلك البقع الداكنة، ويقلل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، من خلال توفير توهج مشع.



المكونات:

كوبان من السبانخ المفرومة.

تفاحة مقطعة.

نصف ليمونة.

نصف كوب من الماء.

فلفل.



الطريقة: اغسلي السبانخ المفروم جيداً وصفيها باستخدام مصفاة، ثم أضيفي السبانخ المغسولة إلى الخلاط مع بعض التفاح المفروم، قومي بعصر نصف ليمونة واخلطي جيداً بإضافة الماء تدريجياً، بعد ذلك قومي بتصفية العصير جيداً وضعيه في كوب وتناوليه في الصباح الباكر للحصول على بشرة صحية متألقة.



ديتوكس ماء الخيار

يتكون الخيار من الكثير من المحتوى المائي وهو غني بالفيتامينات والمعادن، جنباً إلى جنب مع حمض الكافيين وحمض الأسكوربيك. ويمكن أن يساعد تناول الخيار على تهدئة وترطيب بشرتك، إلى جانب تقليل الاحمرار، وانتفاخ العينين، وتهدئة الانتفاخ، وعلاج الشوائب، كما أن الخيار جيد للبشرة الدهنية والجافة.



المكونات:

حبة خيار.

ليمونتان.

4 أكواب من الماء.

12-10 ورقة نعناع.



الطريقة: قشري الخيار والليمون وقطعيهما إلى شرائح، ثم ضعيهما في وعاء زجاجي وأضيفي الماء إليهما، ثم أضيفي شرائح الخيار والليمون إلى البرطمان، وضعي فوقهما بعض أوراق النعناع. يمكنك تناول ماء الديتوكس هذا طوال اليوم للحفاظ على ترطيب بشرتك وطرد السموم منها.



عصير التفاح

يعتبر التفاح إحدى أشهر الفواكه المقرمشة والصالحة لعمل عصير أيضاً، ويتصدر قائمة الفواكه الصحية، كونه غنياً بمضادات الأكسدة، ومصدراً جيداً للألياف، ويمكن أن تساعد الألياف الموجودة بالتفاح في التحكم بحركة الأمعاء، والحفاظ على الجهاز الهضمي على المسار الصحيح، ما يساعد في توفير أمعاء نظيفة. والأمعاء النظيفة تعني بشرة صافية.



ويساعد التفاح كمصدر لفيتامين (أ)، و(ب المركب)، و(ج)، والبوتاسيوم، في التخلص من الزيوت الزائدة، ومسببات الأمراض من بشرتك، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في هذه الفاكهة على تجديد خلايا الجلد، وإعطاء بشرتك توهجاً صحياً.



المكونات:

نصف حبة ليمون.

نصف قطعة من الزنجبيل.

كوب ماء.

رشة ملح.



الطريقة: أولاً اغسلي التفاح جيداً، ثم قشريه وقطعيه. أضيفي قطع التفاح في الخلاط مع عصير الليمون والزنجبيل، ثم أضيفي الماء تدريجياً، بعد ذلك قومي بتصفية العصير، واسكبيه في كوب، وتناوليه في الصباح.



عصير الصبار

يُعرف الصبار بفوائده الصحية التي لا تعد ولا تحصى، فهو يستخدم من قبل صناع التجميل في كل منتجات العناية بالبشرة الأخرى، بدءاً من غسول الوجه إلى الكريمات، وغسول الجسم إلى قناع الوجه. ويأتي الصبار مع بعض الخصائص المهدئة والمرطبة.



كما أنه مليء بالخصائص المضادة للالتهابات، كما يساعد الصبار في تقليل الانتفاخ والتورم والألم الناجم عن الجروح والإصابات. ويساعد الصبار أيضاً في تسريع إنتاج الكولاجين، ويسرع أيضاً عملية التئام الجروح. والصبار من أفضل الطرق لعلاج البثور والتخلص من حب الشباب المستعصي. ويساعد هذا المكون السحري أيضاً على توفير الترطيب المثالي لبشرتك مع إعطائها توهجاً لطيفاً وصحياً.



المكونات:

ورقة صبار.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب ماء.



الطريقة: خذي ورقة الصبار واستخرجي الجل منها باستخدام ملعقة، ثم ضعي هذا الجل في الخلاط، وأضيفي إليه عصير الليمون، امزجي جيداً ثم أضيفي الماء تدريجياً إلى هذا الخليط، بعد ذلك يمكنك تصفية الخليط، وتناوله في الصباح.

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