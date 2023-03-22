5 نصائح لتكوين صداقات في العمل.. اعرفيها

الوكيل الاخباري - الصداقة من الأمور التي تجعلنا سعداء في الحياة، ولأن الكثير منا يقضون معظم وقتهم في المكتب، يصبح من الضروري تكوين صداقات في مكان العمل.

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قد يكون تكوين الصداقات في العمل أمراً صعباً للغاية، خاصة إذا كنتِ جزءاً من الفريق نفسه. فأحياناً تعترض روابط الصداقة قضايا تتعلق بالمنافسة وانعدام الأمن. ورغم ذلك، تبقى هناك فرص قوية لتكوين صداقات جيدة في العمل.



أهمية الصداقة في مكان العمل:





الصداقة في مكان العمل مهمة جداً، لأنها تسهم في تعزيز مشاركة الموظفين، والرضا الوظيفي، وإنتاجية العمل، وعندما يحدث هذا، يمكن أن تزدادي سعادة.



سواء كان الموظف يعمل في مكتب أو عن بُعْد أو في وضع العمل الهجين، فإن وجود الصداقات بين زملاء العمل ينعكس إيجاباً على الأجواء العامة في الشركات ونمو الفريق.



كيف تصنعين صداقات في العمل؟



إليكِ بعض النصائح التي يمكن أن تساعدكِ على تكوين صداقات في العمل بنجاح:



1. الانفتاح على الآخر :

من المريح والسهل البحث عن أشخاص مثلك تماماً، يمكن أن يكونوا زملاء عمل لهم أدوار مماثلة، أو من الفئة العمرية ذاتها تقريباً، أو يمرون بمواقف مشابهة لما تمرين به.



هذه العوامل هي نقاط انطلاق رائعة لتكوين الصداقات في مكان العمل. ومع ذلك، فإن إمكانيات الصداقة تبقى مفتوحة حتى على الآخر الذي لا يشبهك. حاولي أن تبقي منفتحة على كل الاحتمالات، فلا تدرين أي شخص يمكن أن يشكل صديق عمل رائعاً.



2. حضور أو تنظيم حفلات:

شاركي في المجموعات والحفلات أو الفعاليات التي تنظمها شركتك، وإذا كانت الشركة لا تفعل ذلك، فحاولي أن تأخذي زمام المبادرة لتنظيم لقاءات أو حفلات تدعين إليها الزملاء من أجل تسهيل تكوين الصداقات وخلق أجواء مريحة في مكان العمل، ولكن حذار من أن تتحول تلك اللقاءات إلى مصدر اتهام بإنشاء تكتلات داخلية لتمرير مصالح شخصية.



3. تأسيس نادٍ داخلي يشجع لقاءات الفريق:

يوفر النادي الداخلي الفرص للزملاء لأخذ استراحة من العمل والسياسة المكتبية والاجتماعات الرسمية، والتعامل مع زملاء العمل الآخرين على مستوى مختلف. أنشئي نوادي داخلية في مكان العمل من أجل ترابط أفضل.



4. مشاركة حسابات التواصل الاجتماعي:

شاركي في المنصات الرقمية التي تجمع زملاء العمل معاً، إذ تستخدم العديد من الشركات مجموعات WhatsApp غير الرسمية، وبعضها لديها مجموعاتها على Facebook وLinkedIn. احرصي على إبقاء مشاركتك مهنية واحترافية، إذ لا تدرين كيف يمكن أن يفسر تعليق أو منشور خاص لك من قبل الآخرين.



5. كوني ودودة:

طريقة رائعة لتكوين صداقات في مكان عملكِ هي أن تكوني ودودة مع زملائكِ، وأن تظهري لهم أنكِ تهتمين بهم. ويفضل أن تكوني حول الأشخاص الذين لديهم موقف إيجابي، ويجعلونك تشعرين بالراحة.



ومع ذلك، تذكري أن تبقي الأمور احترافية في العمل. على الرغم من أنه من الرائع أن يكون لديكِ أصدقاء، تذكري أن هذا لايزال مكان عمل، ويتطلب منك التصرف باحترافية ومهنية، وهذا يعني أنه من الجيد عدم طرح أسئلة حول أي مسائل شخصية للغاية، أو أي أسئلة يمكن أن تجعل الشخص الآخر غير مرتاح. كوني الصداقات في مكان العمل، ولكن اعرفي دائماً كيف تضعين الحدود لها.

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