5 نصائح لصاحبات الشعر الخفيف.. لا تربطيه

الوكيل الإخباري - تعاني كثير من النساء من الشعر الخفيف أو المتساقط، لأسباب بعضها جينية والبعض الآخر نتيجة سوء التعامل مع الشعر.



ومهما كان السبب، فإن الشعر الخفيف يسبب إحساسًا بالضيق والإحراج للنساء، وقد يدفعن الثمن باهظًا في محاولة علاجه لدى عيادات الجلدية دون جدوى؛ فما الحل؟

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يقدم موقع "ريل سيمبل" الأمريكي، في التقرير التالي، حلولا للشعر الخفيف، وطريقة التعامل معه.









1- لا تستخدمي كثيرا من المنتجات



من المغري استخدام منتجات متنوعة من الصيدلية لزيادة حجم الشعر، لأن الشعر الخفيف لا يبدو جيدًا عند تصفيفه، ولكن استخدام الكثير من المنتجات على شعرك يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث أن تراكم المواد الكيميائية على فروة الرأس قد يعوق نمو الشعر إذا لم يتم تنظيفها جيدًا وباستمرار.





2- لا تكثري من استخدام الشامبو



يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الشامبو الجاف إلى تراكم المنتج على فروة رأسك، كما يشير دكتور الجلدية بهانوسالي.



ويقول الطبيب إنه إذا قمت برش القليل من الشامبو الجاف على الشعر يمتد مفعوله لأيام، ورغم ذلك تكثر السيدات من استخدامه مما يسبب تراكمه على فروة الرأس ومنع نمو الشعر.





3- لا تهملي فروة رأسك



من المهم إعطاء الأولوية لصحة فروة رأسك لأنها مصدر كل نمو الشعر.



ويوصي مارتي هاربر، مصفف شعر مشاهير هوليوود، بتقشير أسبوعي لفروة الرأس من أجل زيادة تدفق الدم، وتنظيف فروة الرأس، والسماح للشعر بالتنفس والنمو.





4- لا تربطي شعرك







تميل كثير من النساء إلى تقليد تسريحات شعر نجمات هوليوود مثل أريانا جراندي وبيلا حديد، حيث تعشق النجمتان ربط شعرهن للخلف بقوة، ما قد يسبب نحول الشعر في مقدمة الرأس وتساقطه، والشعور بألم في فروة الرأس.

وينصح خبراء الشعر بتجنب تصفيفات الشعر هذه تمامًا، مهما كانت مغرية، لأنها تضر الشعر أكثر مما تفيده.





5- اهتمي بالطعام



يتأثر الشعر ونموه بشدة بالوراثة، ولكن قد يحدث ترقق الشعر أيضًا إذا لم تحصل السيدة على العناصر الغذائية الصحيحة.

ينصح أطباء الجلدية دومًا بتناول الأطعمة الكاملة وتناول المكملات الغذائية عالية الجودة التي تساعد الجسم على التمتع بشعر وبشرة صحية.

وحاولي قدر الإمكان الابتعاد عن مسببات التوتر، لأنه من أسباب تساقط الشعر أيضًا.



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