6 بذور تعزز نمو الشعر.. وتمنع تساقطه

الوكيل الاخباري - الشعر الصحي الكثيف يمنحكِ ثقة زائدة بالنفس، وفي الأغلب يحدث العكس عندما تعانين مشاكل الشعر العديدة، لذلك هناك مجموعة من النصائح المساعدة، التي يمكنكِ الاستفادة منها في زيادة صحة الشعر.

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واحدة من أكثر الطرق فاعلية في إصلاح مشاكل الشعر هي البذور، وهناك الكثير من بذور الشعر لتجديد شبابها، سوف نستعرضها في هذا التقرير.. تابعي معنا.



فوائد البذور لنمو الشعر:







ما تأكليه يؤثر على صحتكِ العامة بشكل كبير، ويشمل أيضاً صحة الشعر، وإذا كان شعركِ لا يحصل على العناصر الغذائية الكافية، فإنه يصبح جافاً ومجعداً، بالإضافة إلى مشاكل التساقط المُزعجة، والقليل من العناية يمنحكِ الحصول على شعر لامع وصحي، وأبسط طريقة للقيام بذلك هي تضمين البذور في نظامكِ الغذائي.



أفضل جزء في البذور هو أنك لا تحتاجين سوى حفنة صغيرة، وتحتوي البذور على حمض الأوليك، والبروتين، والحديد، والبيوتين، والكالسيوم، وفيتامين (A)، و(E)، والزنك، وهذا هو السبب في أنها الجرعة السحرية لنمو شعركِ.



في ما يلي قائمة بالبذور الشائعة، التي تعزز نمو الشعر الصحي:

1 . بذور السمسم



يتطلب النمو الجيد للشعر التغذية الصحيحة، ومن المعروف أن بذور السمسم توفر الغذاء، لأنها مليئة بالمعادن والفيتامينات والأحماض الدهنية، التي تمنح الشعر لمعاناً وقوة.



2 . بذور الحبة السوداء



بذور الحبة السوداء تغذي بصيلات شعركِ، وتساعدكِ في نمو الشعر بشكل أفضل، ويمكن أن تقلل من تساقط الشعر، كل ذلك بفضل خصائصها المضادة للفطريات ومضادات الأكسدة.



3 . بذور عباد الشمس



بذور عباد الشمس من أكثر البذور المُعذية للشعر، لأنها محاربة للجذور الحرة التي تحمي من الأضرار البيئية، كما أنها تحتوي على الزنك وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعزز نمو الشعر.

4 . بذور الحلبة



اكتسبت بذور الحلبة شهرة بالفعل لقدرتها على تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه، وتعتبر هذه البذور غذاءً جيداً لنمو الشعر، كما تحافظ على قشرة الرأس، لأنها تحتوي على البروتين والنياسين، والأحماض الأمينية، والبوتاسيوم، التي تساعد في صحة الشعر.



5 . بذور اليقطين



تمتلئ بذور اليقطين بالزنك والسيلينيوم والنحاس وفيتامين (A)، و(B)، و(C)، التي تساعد في تقليل ترقق الشعر، وإضافة لمعان إلى خصلاتكِ، وطعمها أفضل عند تحميصها، ويمكنك إضافتها إلى العصائر، ودقيق الشوفان، وألواح الجرانولا.

6 . بذور الكتان



تقلل بذور الكتان من تساقط الشعر وتعزز نموه، كما أنها تساعد في السيطرة على نسبة السكر بالدم والكوليسترول، ما قد يمنع تساقط الشعر بشكل غير مباشر، كما أنها مصدر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والألياف، والبروتين والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور، وغيرها، التي تفيد بصيلات الشعر، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة محمصة، أو يمكنك استخدام مسحوقها في الدقيق لصنع الخبز، أو يمكنكِ رشها في وجبتك اليومية.

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