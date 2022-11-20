6 خلطات من زبدة الشيا لشعر طبيعي كالحرير

الوكيل الإخباري - يتم إنتاج زبدة الشيا من خلال عملية شاقة لحصاد وغسل وتحضير جوز الشيا الذي يُستخرج منه الزيت بعد ذلك. تُعرف شجرة الشيا أيضًا باسم "شجرة الكاريت" والتي تعني "شجرة الحياة" نظرًا لخصائصها العلاجية العديدة. هناك أدلة على أن الطعام ، ومرطبات البشرة ، والصابون ، والشامبو ، والأدوية التقليدية ، والطهي ، وزيوت المصابيح مصنوعة من زبدة الشيا في إفريقيا منذ آلاف السنين.



زبدة الشيا لحماية فروة الرأس و الشعر

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عندما تتعرض بصيلات شعرك لأشعة الشمس في كثير من الأحيان ، فإنها تتضرر وتنتج شعرًا جافًا تالفًا. تحتوي زبدة الشيا على كمية صغيرة من عامل الحماية من الشمس (SPF) الذي يعمل كحاجز وقائي ضد الأشعة فوق البنفسجية للشمس.



طريقة الاستخدام



قبل الخروج إلى المكان الذي سيتعرض فيه شعرك لأشعة الشمس ، قومي بإذابة كمية صغيرة من زبدة الشيا وضعيها برفق على الشعر. يمكنك إضافته إلى بخاخ المرطب لرشه على شعرك.





زبدة الشيا لتهدئة فروة الرأس الجافة والحكة



تحتوي زبدة الشيا على خصائص مضادة للالتهابات ودهون غنية يمكن امتصاصها في فروة الرأس دون ترك ملمس دهني أو انسداد المسام. هذا هو السبب في أنها فعالة في تخفيف جفاف فروة الرأس أو قشرة الرأس. زبدة الشيا رائعة أيضًا لترطيب الشعر الجاف أو التالف. يوفر قدرًا كبيرًا من الرطوبة لتجفيف الخيوط المتعبة بدءًا من الجذور حتى الأطراف. من الآمن استخدامه على الشعر المريح أو المعالج بالألوان كمنتج مرطب أيضًا.



طريقة الاستخدام:



قسّمي شعرك إلى أقسام ، خذي كمية صغيرة من زبدة الشيا تذوب فوق الماء المغلي بغلاية مزدوجة. بعد أن يصبح الجو باردًا ضعيه على أطراف أصابعك ودلكي فروة رأسك بحركات دائرية. للشعر الجاف ، ضعيه جيدًا من الجذور إلى الأطراف ومشطيه.



زبدة الشيا تحمي الشعر من أضرار الحرارة



إذا قمت بفرد أو تجعيد أو استخدام أي شكل من أشكال الحرارة على شعرك ، يمكن أن تعمل زبدة الشيا كواقي من الحرارة لشعرك. وذلك لأن زبدة الشيا لا تبقى ثقيلة على الشعر بدلاً من ذلك تمتصه في كل خصلة شعر وتحمي من أضرار الحرارة.



طريقة الاستخدام:



استخدمي زبدة الشيا فقط أو أضيفي زيوتا طبيعية أخرى مثل بذور العنب أو زيت الأفوكادو إليها. ثم ضعيها بكميات صغيرة قبل استخدام الحرارة على الشعر.





زبدة الشيا لترطيب الشعر وتنعيمه



تحتوي زبدة الشيا على فيتامين أ و هـ مع الأحماض الدهنية الأساسية التي يعتقد أنها تضيف الرطوبة واللمعان إلى الشعر. جودته غير الدهنية تجعله مرطبًا ممتازًا للشعر. ينعم الشعر الجاف الهش ويصلح الأطراف التالفة المتقصفة أيضًا.

طريقة الاستخدام:



اخلطي زبدة الشيا مع زيت ناقل آخر وضعيه كزيت أو ضعيه كمرطب واتركيه على الشعر بعد كل يوم غسيل.





زبدة الشيا لحفظ الرطوبة في الشعر



نظرًا لخصائصها المطرية ، تعتبر زبدة الشيا مادة مانعة للتسرب ممتازة للشعر خاصة للشعر ذي النسيج الأفرو الذي يكون مجففًا بشكل طبيعي أكثر من أنواع الشعر الأخرى. يوفر الرطوبة للشعر ثم يحبس الرطوبة في الشعر دون تركه دهنيًا. تضمن جودة الختم هذه بقاء شعرك رطبًا خلال الطقس القاسي.



طريقة الاستخدام:



ضعي كمية صغيرة على شعرك أو أضيفيه إلى البلسم المفضل لديك لترطيب إضافي. يمكنك إضافته إلى الكريمات والشامبو أيضًا.





زبدة الشيا لمنع تساقط الشعر





توفر الصفات المضادة للالتهابات والأحماض الدهنية الموجودة في زبدة الشيا العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في علاج مشاكل فروة الرأس وتحسين الصحة العامة لفروة الرأس. سيؤدي ذلك بدوره إلى تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقط الشعر وزيادة كثافة شعرك.



طريقة الاستخدام:



امزجي زبدة الشيا مع أي زيت ناقل مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند. ضعيها على الشعر والحواف ودلكي فروة الرأس بشكل متكرر. يمكنك القيام بذلك قبل تصفيف شعرك في الصباح أو قبل النوم.

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